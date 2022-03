Burkina Faso: Police nationale - Descente matinale dans une huilerie clandestine

Le jeudi 17 mars 2022, en compagnie des agents de la police du commissariat d'arrondissement de Nongr-Maasom, des hommes de média se sont rendus dans une huilerie clandestine derrière la zone industrielle de Kossodo. Elle produisait et déversait sur le marché, notamment dans le Boulkiemdé et dans la Boucle du Mouhoun, de l'huile alimentaire impropre à la consommation. La bande, dirigée par à une dame qui avait été condamnée pour des faits similaires et sept autres présumés malfaiteurs, a été arrêté.

Un point de presse de la police qui tranche avec les précédents. C'était plus une visite guidée sur " les lieux du crime ". Dans les locaux du Commissariat de police d'arrondissement (CPA) de Nongr-Maasom, la première chose qui frappe en ce jeudi matin, c'est la pile de bidons d'huile de 20 litres au milieu de la cour. Neuf cent douze (912) bidons au total. En plus, un camion de marque Scania.

C'était le business d'une bande aux ordres d'une dame, un repris de justice, prête à faire fortune au mépris de la santé des consommateurs. Si la police a pu démasquer ces affairistes lugubres, c'est grâce à la dénonciation anonyme d'un citoyen. Cela a permis qu'elle découvre le site et mettre la main sur les malfaiteurs. " Courant février, la brigade de recherches du CPA Nongr-Maasom a reçu l'information que des individus s'adonneraient à la production d'huile. Une équipe s'est déportée sur le terrain et l'information était juste. Des interpellations ont été faites. C'est au total 8 personnes qui sont aux arrêts ", a détaillé la commissaire principale de police P. Natacha Zoungrana, commissaire de police de l'arrondissement de Nongr-Maasom.

De ce coup de filet, la police voulait en montrer plus. Un car affrété pour les besoins convoie les journalistes sous bonne escorte dans l'antre, juste derrière la zone industrielle de Kossodo. C'est entre Polosgo et Roumtenga, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, que l'on fait cette découverte à vous couper le souffle et à vous dégoûter. A côté de la plaque tournante de l'industrie du Burkina, une contrebande mortelle loin des regards. " La production de cette huile se fait dans des conditions d'hygiène et de sécurité très déplorables ", a-t-elle déclaré pour camper le décor avant que l'on se rende sur les " lieux de crime ".

Dans un vaste domaine de plus de trois hectares, clôturé par un mur haut d'environ un mètre, sous des hangars de fortune, ces huit (8) personnes s'adonnaient, selon la police, à la production et à la commercialisation d'huile alimentaire impropre à la consommation, à la tromperie des consommateurs et également à des faits de blanchiment de capitaux.

Rien en commun avec les industries homologuées et modernes : à l'air libre et dans une insalubrité. On y décompte 2011 barriques en fer de 200 litres toutes crasseuses et noires, dont 43 remplies encore d'huile de la fabrique clandestine. Le sol, noir comme les fûts, est collant. Un sac de soude caustique à moitié vide traîne à même le sol. Un tas de bois d'eucalyptus qui sert à porter la solution à ébullition, deux bassins de résidus.

La commissaire principale de police explique que dame Y. F., pour produire artisanalement son huile mélange de certains produits, principalement de la soude caustique à des huiles de coton payées sur la place du marché dans des barriques en fer. " Quelques instants après ce mélange, la solution se décante, le savon se forme en bas et l'huile au-dessus. Grâce à un système de dissolution (eau) et de filtrage, l'huile formée est recueillie dans des récipients, notamment dans les barriques en fer, laissant ainsi la soude caustique au bas de la solution. L'huile recueillie est portée à ébullition pour faire évaporer l'eau " : c'est en ces termes que la commissaire de police a expliqué le procédé de production d'huile et de savon utilisé par cette bande.

L'huile de cette fabrique clandestine, conditionnée dans des bidons de 20 litres qui ne sont ni estampillés, ni étiquetés et n'ont pas de marque, est ensuite commercialisée dans les provinces du Boulkiemdé et du Mouhoun au prix de 13 500 francs CFA le bidon.

Selon la police, cette huile qui a été soumise à l'analyse de l'Agence burkinabè de normalisation et de métrologie (ABNORM) a été naturellement déclarée impropre à la consommation. Il en est de même pour le Laboratoire national de santé qui a donné les résultats partiels de ses analyses.

Et pour masquer leurs activités illicites, la responsable agissait sous le sceau d'une association de fabrication de savon qui a vu le jour le 6 mars 2017 et dont le récépissé de déclaration d'existence a expiré depuis le 5 mars 2020.

De l'enquête policière il ressort également que pour pouvoir convoyer les bidons, la bande avait une astuce. Selon la commissaire de police Zoungrana, les présumés auteurs faisaient des commandes d'huile à des sociétés reconnues légalement ainsi que d'autres marchandises diverses. Ils remplissent les formalités pour obtenir les documents. Ils profitent ainsi de ces commandes charger les bidons d'huile impropres à la consommation de leur production et arrivent ainsi à se soustraire au contrôle des services des douanes.

Au moins huit membres de la bande ont été écroués et la police poursuit sa traque, à en croire, la commissaire de police : " Tous les mis en cause interpellés dans cette affaire ont été présentés au procureur. Les investigations se poursuivent afin de mettre la main sur d'autres membres du groupe actuellement en cavale ".

De retour de cette immersion, chacun y allait de son commentaire. Si d'aucuns estiment qu'avec cette découverte il faut fuir comme la peste les gargotes de Ouaga, certains se réduisent à un " on ne peut éviter ça ". Mais la commissaire de police P. Natacha Zoungrana suggère de se ravitailler en produits de qualité même si leur coût est parfois plus élevé.

Elle a aussi invité les populations à dénoncer ces agissements de citoyens véreux à la police ou à la gendarmerie.