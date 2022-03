Madagascar: Le regroupement des Barea en Turquie annulé

C'est officiel. Il n'y aura pas de préparation pour les Barea lors de la fenêtre FIFA du 21 au 29 mars. La liste tant attendue des joueurs et l'identité du nouveau coach des Barea qui va participer au regroupement prévu à Antalya, Turquie n'ont pas été finalement dévoilés.

L'annonce a été, à maintes reprises, reportée pour être finalement annulée. Selon les sources, 23 joueurs ont été convoqués pour cette préparation dont des joueurs expatriés et locaux. Parmi eux, on a annoncé le retour de l'ancien capitaine des Barea, Abel Anicet et de Carolus Andriamahitsinoro.

Ce rassemblement était préparé par l'aile Alfred Andriamanampisoa et consorts au sein du comité exécutif de la Fédération malgache de football. Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas été confirmées par la FMF, deux matches de préparation contre l'Afghanistan et le Kosovo étaient prévus à Antalya.

Les équipements d'une valeur de 50 millions d'ariary pour ce regroupement sont déjà prêts. Ce premier rassemblement, quatre mois après la dernière campagne des Barea aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à Qatar, a été avorté et la sélection nationale n'aura plus d'occasion pour se retrouver avant le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire.

Mais en attendant, le verdict de l'affaire sur l'imbroglio au sein de la FMF entre les deux clans, et un éclaircissement de la situation de la part de la FIFA est très attendu des férus du ballon rond malgache.