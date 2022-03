Madagascar: Filières maïs et soja - Développement d'un fort potentiel dans le district de Betafo

L'amélioration de l'accès au marché et du système de stockage des productions ont considérablement amélioré la production de maïs et de soja dans les communes d'Ambatonikolahy, Antsoso, Mandritsara et Tritriva.

L'accompagnement des paysans producteurs a toujours porté ses fruits, pour l'amélioration des chaînes de valeurs dans le secteur de l'agriculture. Dans le district de Betafo, le projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) travaille en étroite collaboration avec la coopérative Fanirisoa. Créée en 2012 par 15 personnes et formalisée en 2017, cette organisation regroupe aujourd'hui 33 membres, travaille avec près de 300 ménages et fait vivre des milliers de personnes.

En effet, Fanirisoa opère avec d'autres coopératives-satellites pour élargir sa zone d'intervention et l'effectif de ses membres. " Avant le projet CASEF, les activités de la coopérative étaient très éparpillées entre autres dans la production et commercialisation de semence de pomme de terre et dans la production d'oignon, dans l'élevage de poulets "gasy", dans la production des jeunes plants etc.

Avec l'approche proposée par le projet CASEF qui vise l'amélioration de l'accès au marché des ménages agricoles à travers le développement des chaînes de valeur, la coopérative a choisi le maïs ou/et le soja comme filières prioritaires à développer ", ont indiqué les responsables auprès du projet CASEF.

Bonnes pratiques. L'appui du projet CASEF se concentre sur les solutions visant à améliorer les activités productives. Selon les explications, l'intervention du projet concerne, entre autres, l'un des goulots d'étranglement lié au stockage et à la conservation des semences de qualité. Un appui technique dans le renforcement des capacités des membres de Fanirisoa a été fourni par le projet.

Cela vise, d'abord l'amélioration du taux d'adoption de bonnes pratiques dans le réseau des producteurs des OE/Coopératives en matière de production dans les filières maïs et soja, ensuite la gestion des informations et des bases de données sur les chaînes de valeurs. A noter que 4 coopératives constituent l'union Fanirisoa.

Chacune d'entre elle a également reçu un appui financier - pour la construction des 4 magasins de stockage de capacité de 650 tonnes - d'un montant de 120 millions d'ariary, incluant les apports bénéficiaires de 20% ainsi que des petits matériels de production et de traitement contre les maladies des plantes inhérentes aux filières d'une valeur de plus de 50 millions d'ariary. " Les 4 coopératives qui constituent l'union sont 2FI Fanavaozana à Ambohimitobo-Antsoso, Fanirisoa à Ankabahaba commune Mandritsara, Faneva 1 à Malamamaina commune Mandritsara et la TMF à Tritriva commune de Tritriva ", ont indiqué les responsables auprès de CASEF.

Par ailleurs, un container 20 pieds a été offert à Fanirisoa pour doter la coopérative d'un moyen de stockage dans l'optique d'un élargissement de sa production de semences et du nombre de producteurs impliqués. Par ailleurs, outre le développement des systèmes de vulgarisation, le transfert de technologies dans la chaîne de valeurs alimentation animale, Fanirisoa a également bénéficié d'un humidimètres, nécessaire pour la collecte de maïs et de soja.