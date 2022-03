Madagascar: Université d'Antananarivo - Menace de grève des membres du PAT

L'Université d'Antananarivo est sujette à diverses revendications, ces derniers jours.

Une autre crise se profile au sein de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique malgache. Après la manifestation estudiantine de Vontovorona, lundi dernier, qui s'est soldée par l'arrestation de deux étudiants, c'est maintenant au tour des membres du Syndicat du Personnel Administratif et Technique des Universités et section d'Antananarivo (SPATUT) de mettre la pression sur les autorités malgaches. En effet, les membres de ce syndicat donnent " deux jours auxdits responsables pour payer les indemnités de technicité des mois de novembre et décembre 2021 ".

Annonce faite suite à une réunion organisée à Ankatso, le mercredi 16 mars dernier. Selon les membres du syndicat en question, " lesdites indemnités auraient dû être perçues chaque mois et sont déjà inscrites dans le budget de l'université. Nous avons lancé beaucoup d'interpellation à l'endroit des responsables. Nous avons demandé un entretien avec le Premier ministre pour discuter des problématiques inhérentes aux membres du personnel administratif et technique de l'université mais nous n'avons pas encore eu de réponse allant dans ce sens ", a déploré Albert Pierre Rakotoson, président du SPATUT.

Avant d'annoncer que " nous allons effectuer une grève générale si les indemnités ne sont pas réglées ". Les membres du syndicat déplorent également " la différence de traitement entre le personnel administratif et technique et les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants dans le processus d'élection des responsables auprès des universités ".

Pour l'heure, les membres dudit syndicat n'ont pas encore décidé de la participation ou non aux élections des responsables de l'Université d'Antananarivo.