Congo-Kinshasa: Oint ou loin de Dieu ?

Dans la société congolaise actuelle, les oints de Dieu deviennent de plus en plus loin de Dieu. Ces pasteurs qui chassent les démons tous les jours, donnent l'impression de les posséder eux-mêmes.

Ces démons chassés, sont-ils là le naturel qui leur revient au galop ? D'aucuns s'interrogent. En effet, au regard des scandales qui secouent l'Eglise Corps du Christ depuis une longue période, il y a de quoi remettre en question la sanctification prêchée par les pasteurs. Tout commence en 2020, quand des images à caractère sexuel embrasent la toile montrant le pasteur Moïse Mbiye et son ex-fidèle, Eliane Bafeno. Cette dernière, n'avait pas tardé de porter plainte pour viol et avortement forcé contre le pasteur.

Quelques mois plus tard, c'est au tour du Pasteur et Evêque, Pascal Mukuna de couler dans le même bateau de "sextape ". Son cas déçoit un peu plus, car il aurait succombé au charme d'une certaine Mamie Tshibola, veuve de son feu collaborateur. Un épisode que le gourou de l'ACK avait attribué aux politiciens qui auraient monté une cabale contre lui, en instrumentalisant la femme de son collabo décédé. Alors que ces souvenirs des actes immoraux des pasteurs commençaient à devenir un peu lointains, des révélations enflamment à nouveau la toile et relatent une relation intime entre le chantre-pasteur Mike Kalambayi et la chanteuse gospel Zawadi, une femme mariée et mère de 4 enfants.

Celle-ci fait un live via ses réseaux sociaux et affirment avoir couché trois fois avec le chanteur d'abord dans la voiture, après le studio, puis dans la chambre de cet homme de Dieu. Depuis son lit d'hôpital, Mike Kalambayi apprend ces révélations scandaleuses, n'attend même pas son rétablissement pour réagir. De ce fait, il poste un message de pardon à l'ensemble de la communauté chrétienne et déclare qu'il se retire de toute activité religieuse, en attendant de renouer avec son Dieu. Pour ne citer que ces cas-là, il est indéniable que le scandale surtout à caractère sexuel est devenu monnaie courante parmi les fidèles et pasteurs chrétiens. Ces derniers dont la conduite exige l'exemplarité.

Eux qui doivent non seulement prêcher par la parole, mais par l'acte aussi. Cependant, ils sont impliqués et cités dans plusieurs bévues : " sextape ", escroquerie, conflit d'intérêt, mensonge, etc. Les pasteurs qui sont censés gagner des âmes pour Christ, les éloignent peu à peu. Les fidèles sont devenus des fanatiques de ces hommes qui ne reflètent rien de Dieu, et plébiscitent " Ne touchez pas à mes oints ". Eh bien, on ne touche à rien, on regarde de loin ! Les pasteurs, l'heure est à l'autocritique. Êtes-vous réellement Oints de Dieu ou loin de Dieu ?