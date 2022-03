Gabon: Franceville - Il pourrait être élu avec 77% des voix aux prochaines élections législatives et locales de 2023-2024

On s'en souvient comme si c'était hier. C'était le vendredi 17 avril 2015 à l'occasion de la Journée Nationale de la Femme que le Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba avait annoncé l'adoption de la loi n°9/2016 du 5 septembre 2016, fixant le quotas d'accès des femmes et des Jeunes aux élections politiques et celui des Femmes aux emplois supérieurs de l'État.

Objectifs clefs de cette mesure : le principe des quotas vise à accroître la participation directe et active des Femmes et des Jeunes au Parlement, dans les Conseils locaux, dans les Bureaux des Assemblées électives et, pour les Femmes dans les emplois supérieurs de l'État.

Depuis lors, les Femmes et les Jeunes ont pris ces signaux du Chef de l'État comme des appels à contributions dans la gestion de la cité et font le nécessaire, l'impératif pour jouer pleinement leur rôle. Et c'est dans ce même élan, que le baromètre nous en dit un peu plus sur ces Jeunes qui pourraient se distinguer aux prochaines élections législatives et locales de 2023-2024.

Une envolée qui se confirme. Selon l'Observatoire altogoveen des élections en partenariat avec news from here and there, Emmanuel Obakamba Ombana, le natif et nouveau chouchou du département de la M'Passa, pourrait être élu député du siège unique du 2e arrondissement de la Commune de Franceville avec 77% s'il venait à se présenter pour confirmer ces intentions de vote. Même dynamique et résultats pour les locales, dans le cas où il venait à faire partie d'une liste des Conseillers municipaux. Elle pourrait également les remporter avec les mêmes suffrages exprimés (77%), sinon plus.

Plébiscité de plus en plus et depuis un certain temps par les populations du 2e arrondissement de la Commune de Franceville, Emmanuel Obakamba Ombana disposerait d'un socle de plus en plus solide et sa côte de popularité est en forte progression : en plus des 26% de marge de gagner d'intentions de vote dont il bénéficie (10% chez les hommes et 16% chez les femmes) , il vient d'enregistrer " une nette progression d'intentions de vote de 51% . Celle - ci grâce en partie aux jeunes (21% chez les jeunes de 21 - 24 ans et 30% chez ceux de 24 - 35 ans), une jeunesse, rappelons le très connectée, passionnée par le numérique et vers laquelle il va falloir aller solliciter des suffrages, d'autant qu'elle envisage de s'investir, de jouer aussi pleinement son rôle et apporter sa modeste contribution à la gestion de la cité par ces canaux de communication ( réseaux sociaux) en plus des autres formes de participation.

Ce qui reviendrait à dire , en résumé, que les candidatures des jeunes sont attendues au regard non seulement du dividende démographique de la population gabonaise qui est jeunes représentant ainsi plus de 60%, mais aussi et surtout à cause des effets et affres infligés à ces jeunes d'abord par la chute du prix du baril de pétrole, puis la Covid-19 et enfin en perspectives la guerre Russo - Ukrainienne, occasionnant ainsi un taux de chômage qui avoisinerait les 40%, à cela s'ajouteraient leur niveau aigu de précarité, bref, des situations inédites. Un tel contexte ne peut qu'amener les jeunes à se demander, qui est mieux placé que les jeunes eux-mêmes pour défendre leurs intérêts ?

À toutes fins utiles, rien n'est encore joué, confirmé et affirmé à quelques mois des prochaines élections législatives et locales...!