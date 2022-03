Gabon: Election Fegafoot - Désiré Meba Me Fama veut éradiquer la mauvaise gouvernance

Le président de AS Mingassang a animé une conférence de presse dans un hôtel de la place avec pour but de présenter son programme. Désiré Meba Me Fama dit avoir trouver des solutions contre la mauvaise gestion du sport roi au Gabon.

Aux grands maux de grands remèdes, Désiré Meba Me Fama, candidat déclaré pour la prochaine élection à la Fédération gabonaise de football, est un manager dans une société de la place. Son expérience dans le domaine n'est plus à présenter, et pour le football gabonais, le président de AS Mingasang, club amateur, veut purement ramener la bonne gouvernance au cœur des activités de la maison Alexandre Sambat.

Pour y arriver, Désiré Meba Me Fama decline son projet en 7 axes ; adoption du management de la qualité, modification de l'organisation pour permettre le développement du football et du football féminin. Formation de l'ensemble des acteurs du secteur, modification des textes pour permettre à toutes les corporations de s'exprimer, optimisation des infrastructures et matériels (entretien, utilisation, construction et dotation), la communication et la marketing, et enfin l'optimisation des finances et autofinancement.

Des projets de bonne gouvernance qui permettront à la Fédération gabonaise de football d'être autonome financièrement et, de ne plus dépendre de la manne étatique. Le candidat Meba veut, également une fois élu président de la Fegafoot, voir le Gabon remporter la CAN en 2030, objectif à long terme, et aller au mondial 2026 dans 4 ans exactement.