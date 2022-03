Sénégal: Appui au développement de l'entreprenariat féminin au Sénégal - Ecobank optimise son déploiement

Ecobank Sénégal a signé, hier 17 mars 2022, un partenariat avec la fondation Sephis pour optimiser le déploiement de son programme Ellever en faveur des femmes, notamment sur le volet formation et renforcement des capacités. En ce sens, la banque panafricaine met un financement de 1 milliard Cfa à la disposition de la fondation Sephis.

Depuis sa création, le groupe Ecobank affirme une prise de position en faveur de l'égalité des droits du genre. Tel est un rappel fait hier par la directrice du département commercial banking de Ecobank Sénégal. Afin de renforcer cet engagement, Assiétou Thiam Diakhaté, en l'occurrence, ajoute que Ecobank a lancé en 2020, au sein de ses 33 filiales, le programme " Ellever " destiné à accompagner les femmes entrepreneurs.

Depuis sa mise en place, dit-elle, lors de la signature d'un partenariat liant sa structure et la fondation Sephis, le programme " Ellever " a octroyé 94 millions de dollars aux femmes entrepreneures et entreprises dirigées par des femmes En effet, renchérit Mme Diakhaté, l'Afrique compte le plus grand nombre de femmes entrepreneures soit une sur quatre. Et, selon elle, le déficit de financement pour celles-ci est d'environ 42 milliards de dollars.

Par conséquent, résolument engagée dans l'autonomisation des femmes et la promotion de l'entreprenariat féminin, elle souligne que Ecobank a souhaité collaborer avec la fondation Sephis, qui œuvre pour l'éducation et la formation des jeunes, notamment des jeunes femmes, en leadership. Elle a accompagné depuis sa création plus de 20 mille bénéficiaires et dispose de 12 représentations dans le monde, fait savoir Mme Diakhaté.

Parlant des enjeux dudit partenariat, Assiétou Thiam Diakhaté précise que le Sénégal est le deuxième pays après la Côte d'ivoire à bénéficier de l'appui de la fondation Sephis. L'accompagnement des femmes en plus d'être financier sera aussi technique avec la mise en place de formations professionnelles, confie-t-elle dans la foulée.

" Ce partenariat vise par conséquent à couvrir le volet renforcement de capacité à l'endroit des femmes du programme " Ellever " et donne l'accès à une ligne de financement d'un milliard (1.000.000.000) de francs Cfa.

Par ailleurs concernant les perspectives de Ecobank au Sénégal, elle indique que dans le pays, plus de 62% de femmes font le choix de l'entreprenariat. A ce titre, poursuit-elle, le Sénégal se place au premier rang des Etats d'Afrique subsaharienne dans la création d'entreprises par des femmes.

Ainsi, le groupe Ecobank , au travers de ce partenariat, dit apporter une solution aux femmes entrepreneures par un accompagnement sur mesure en termes de gestion de trésorerie, de solutions numériques, de produits d'emprunts et de formation. " Ceci marque pour nous, une avancée significative dans l'accomplissement de nos objectifs stratégiques ", dit-elle.

Avant de souligner enfin que " donner davantage de moyens aux femmes entrepreneures en leur proposant des solutions commerciales et financières sur mesure auxquelles viennent s'ajouter le renforcement des capacités est pour nous un moyen de contribuer activement au développement économique et social du Sénégal ".