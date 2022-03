Sénégal: Production manufacturière - Un accroissement de 1,2% enregistré en janvier 2022

Dans l'Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) de janvier 2022, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la production manufacturière du Sénégal. Elle informe que la production manufacturière, elle s'est accrue de 1,2%, relativement à celle du même mois de 2021.

Cette progression est attribuable principalement à la hausse de la production de matériaux minéraux (+9,9%), de produits chimiques (+35,1%) ainsi que celle des autres industries manufacturières (+80,5%).

En revanche, il est noté une absence de production dans le raffinage et la cokéfaction (-100,0%) et une contreperformance dans la fabrication de " produits métallurgiques et de fonderie, ouvrages en métaux ; produit du travail des métaux " (-50,5%) sur la période considérée.

Durant le même mois, l'Ansd note une progression de l'activité de production d'électricité, de gaz et d'eau. Elle explique que par rapport au même mois de 2021, la production d'électricité, de gaz et d'eau a connu une augmentation de 9,5% en janvier 2022, sous l'effet d'un bon comportement de celle d'électricité et de gaz (+13,8%). La production d'eau, quant à elle, s'est repliée sur la période (-4,9%).

Concernant la production des industries environnementales, l'Ansd souligne qu'en variation annuelle, la production des industries environnementales a enregistré un bond de 41,8% en janvier 2022. Cette évolution est attribuable à la bonne performance observée dans l'activité de collecte, traitement et élimination de déchets.