Cote d'Ivoire: Miss monde 2022 - Le message de félicitations de Bédié à Olivia Yacé

Olivia Yacé a été deuxième dauphine de Miss monde dans la nuit du jeudi 17 mars 2022. Dans un message, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a adressé ses félicitations à la Miss Côte d'Ivoire.

"Je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations à la Miss Olivia Yacé, qui a inscrit son nom et celle de la Côte d'Ivoire dans le livre de l'histoire de Miss monde en décrochant la couronne de la deuxième dauphine au concours de Miss monde. Une fierté pour le continent africain en général et la Côte d'Ivoire en particulier.

Chère Olivia Yacé, la Côte d'Ivoire toute entière est fière de toi car tu as su valoriser notre culture et nos valeurs. Ta beauté, ton charisme, ton intelligence et surtout ton abnégation pour l'excellence ont marqué l'Histoire de notre chère Côte d'Ivoire.

Merci d'être un modèle de persévérance pour notre pays ! Merci surtout de montrer, une fois de plus, que les rêves peuvent s'accomplir ! Comme on le dit chez nous, Force à toi !"

HENRI KONAN BEDIE

PRÉSIDENT DU PDCI-RDA