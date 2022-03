Afrique: Festival national de l'Afrique (Fena) - Levier d'intégration et de cohésion des peuples du continent

Favoriser l'intégration et le brassage harmonieux de toutes les populations autochtones et allochtones vivant sur le sol ivoirien, c'est le principal objectif du Festival National de l'Afrique (Fena), dont la deuxième édition aura lieu à Abidjan du 25 au 27 mars.

Une conférence de presse a eu lieu, le 15 mars, à l'espace Agora de Koumassi, pour décliner le contenu de cet évènement, qui se veut un instrument fédérateur, de cohésion et de promotion culturelle pour les peuples d'Afrique.

La présente édition est placée sous le thème " Culture, tradition, facteur de solidarité, de cohésion sociale, de développement économique et touristique ". Il s'agit d'une initiative de Nana Abrafi-Koto Kyeremaa, Reine mère et présidente de la communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Qui selon son chargé de communication, Pascal Yelkouni, souhaite créer une passerelle pour le rapprochement des peuples africains et la pérennisation de leurs valeurs culturelles.

" Cet espace se veut un cadre d'échanges socio-culturels. Autrefois, dans la foulée des indépendances, il existait des espaces de célébrations des communautés africaines, mais on ne voit plus cela aujourd'hui. C'est pour cette raison que la reine mère a souhaité, avec le concours d'autres rois et chefs traditionnels, d'organiser ce festival en vue de favoriser le brassage des peuples, notamment ceux de l'espace Cedeao ", a-t-il expliqué.

Le programme détaillé de cette deuxième édition se décline comme suit. Tout débutera par des activités ludiques et sportives prévues les 19 et 20 mars à l'espace Agora de Koumassi. A travers notamment un tournoi de football, et des épreuves d'awalé, pétanque, ludo, etc. Le 25 mars sera consacré à des activités de salubrité afin d'attirer le regard de la population sur la nécessité de prendre soin du cadre de vie. Enfin, le 26 et 27 mars, le parc des sports de Treichville va accueillir les festivités officielles du festival.

Par conséquent, cette rencontre avec la presse a été l'occasion pour les organisateurs de lancer un appel à la mobilisation pour la réussite de cet évènement.

Notons que cette édition est placée sous la présidence du Premier ministre, Patrick Achi ; le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et la présidence d'honneur de la ministre de la Culture et des Industries des arts et du spectacle, Harlette Badou N'Guessan Kouamé.