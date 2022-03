Sénégal: Casamance - Les villages de Kataba 1 veulent régénérer leur forêt

Depuis plus d'une décennie, les populations de quatre villages de la commune de Kataba 1 se sont lancées dans le défi de régénérer leur forêt. Celles-ci ont été dévastées par les trafiquants de bois qui profitent de la situation de crise qui sévit dans cette partie sud du pays.

BIGNONA- Il ne reste presque plus grande chose dans les forêts du Niarang et d'Essom-Silathiaye, dans l'ex arrondissement de Diouloulou. Jadis poumon vert de la Casamance naturelle, les décennies de crises qu'a connu la région a favorisé le trafic de ressource de tout genre : carbonisation, coupe de bois destiné à la fabrication de meuble et des séries de feux de brousse. Une véritable razzia qui a précipité la déstructuration de ces œuvres coloniales.

Le long de la piste rouge, à plusieurs kilomètres de la Gambie voisine, Koulobori, Madina dafé, Mahmouda, Coudioubé, 4 villages se sont engagés à donner un nouveau souffle, à une partie de cette forêt. D'une superficie de 70 hectares, depuis maintenant dix années, chaque hivernage les communautés se mobilisent pour effectuer des opérations de reboisement.

En ce début de mois de mars, la chaleur sévit un peu partout dans la partie sud du pays. Les rares véhicules qui empruntent cette piste récemment rénovée, soulèvent la poussière Ce moment est favorable aux feux de brousse, mais Boubacar Diallo, président de la forêt communautaire de Coudioubé et les membres de son association ont déjà anticipé, en mettant des dispositifs visant à amoindrir les dégâts en cas de flamme dans cette environnement. " Voyez déjà nous avons fini de dresser les pare-feu. Et depuis quelques temps toutes les espèces qui poussent en Casamance ont régénéré. Et la coupe de bois est formellement interdite", indique le quinquagénaire.

Le début était difficile, certains individus réticents tentaient de violer cette interdiction, mais la majorité de la population consciente des enjeux liés à la sauvegarde de l'environnement et du développement de la biodiversité, en collaboration avec les organisations locales s'est engagé dans la surveillance. "Ici il suffit de commencer à couper pour que tu vois les femmes te dire poliment d'arrêter, car c'est une forêt sacrée et préservée", confie le président de la forêt communautaire de Coudioubé.

Doté d'une moto de marque Yamaha, Mamadou Famara Diop Badji vient plus de deux fois par semaine, apporter assistance aux communautés dans l'entretien des forêts dans la commune rurale de Kataba 1. " Cette année, dans le cadre du reboisement de la forêt, nous avons mis l'accent sur les trois fruits à savoir le " Niéré ", le " Ditax " et le " Mad ". Ces plantes ont un intérêt économique auprès des populations ", révèle l'animateur du programme de Karonghen 3.

Toutefois, s'engageant à concilier les besoins de la population et les impératifs de la protection de l'environnement, les feuilles mortes sont utilisées pour fabriquer du charbon, une ressource incontournable dans le quotidien des populations. Une ressource qui mobilise les femmes qui y tirent leur compte.