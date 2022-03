Afrique: CDM Qatar 2022 - Les dirigeants des clubs apportent leur soutien aux Léopards

La qualification des Léopards à la Coupe du monde (CDM) de football prévue en novembre et décembre prochains au Qatar est la grande préoccupation des dirigeants des clubs de football en République démocratique du Congo (RDC).

Les deux matches de barrage pour la CDM au Qatar, entre les Léopards de la RDC et les Lions de l'Atlas du Maroc, le 25 et 29 mars, ont fait partie des trois points à l'ordre du jour de la réunion de l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo (Adfco), le 16 mars à Kinshasa. Les deux autres points ont concerné la reprise du championnat national de football bloqué à cause du refus d'une compagnie aérienne de transporter les clubs à travers les provinces et la révisitation des textes régissant le football congolais.

" Il faut retenir que les dirigeants sportifs sont acteurs importants pour l'avancement du football, et nous sommes devant un défi important, celui d'aller à la Coupe du monde Qatar 2022. En tant que partenaires importants et formateurs de ces footballeurs qui vont jouer pour l'honneur du pays, nous devrions prendre position, et cette position, c'est soutenir nos Léopards, être impliqués dans l'organisation avant ces rencontres. Nous avons fait un diagnostic en observant quelques points qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Nous allons rencontrer le ministre pour lui faire le point de ce qui a été dit ", a confié Me Guy Mafuta, secrétaire général de l'Adfco.

Au cours de cette réunion présidée par Lambert Ossango de l'Adfco, l'on a noté la présence des officiels du Tout Puissant Mazembe, du Daring Club Motema Pembe, de l'AC Rangers, du FC MK, du FC Saint-Eloi Lupopo, de l'AC Kuya Sports, des Aiglons, de l'AC Dibumba, du FC Renaissance du Congo, etc.