Sénégal/Egypte: " C'est un stade dans lequel nous allons avoir une énorme pression ", Aliou Cissé à propos du Stade Abdoulaye-Wade

Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, s'est prononcé ce vendredi par rapport au Stade Abdoulaye-Wade à la suite de l'annonce de sa liste de 26 joueurs.

Aliou Cissé et sa bande vont évoluer pour la toute première fois dans l'antre Abdoulaye-Wade lors de leur match retour contre l'Egypte, comptant pour les barrages du Mondial 2022. Une première qui ne fait pas du tout peur au sélectionneur sénégalais. Le tacticien de 45 ans a tenu à rassurer le public sportif du Sénégal.

" Non, je ne le pense pas. C'est un stade où effectivement on va sentir une certaine pression. Mais déjà dire que c'est un stade extraordinaire. Et je pense qu'il y aura une foule folle lors du match. Il faut remercier les concepteurs de ce stade, c'est un stade magnifique et nous sommes très heureux de l'avoir. Nous avons l'habitude d'aller jouer dans des stades à l'extérieur que nous ne connaissons pas forcément. C'est un stade dans lequel nous allons avoir une énorme pression. C'est vrai mais nous avons l'habitude de faire face à ce genre de matchs. Ce que je peux dire est que nous avons pendant longtemps rêvé d'avoir ce magnifique stade et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'y être ", a répondu Aliou Cissé à la question de wiwsport. Pour rappel, Sadio Mané et ses coéquipiers recevront au match retour les Pharaons d'Egypte au Stade Abdoulaye-Wade le 29 mars prochain.