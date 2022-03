Sénégal: Pape Gueye - Le Sénégalais se confie sur son retour en forme avec l'OM

Pape Gueye affiche un visage très convaincant avec l'Olympique de Marseille depuis son retour en tant que champion d'Afrique.

Ce jeudi soir, l'OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la Conference League en allant gagner à Bâle (2-1). Pape Gueye a rayonné au milieu de terrain. L'international sénégalais a éclaboussé de son talent. Il était partout, récupérait un nombre incalculable de ballons et surtout orientait le jeu de son équipe à la perfection. Il confirme ainsi sa bonne dynamique sur les dernières semaines de compétition. Présent en conférence de presse après la qualification, le joueur phocéen s'est confié sur son retour en forme.

" Un autre joueur, je ne sais pas. Après on sait que la confiance est importante pour un joueur. Je suis revenu de la CAN avec ce magnifique trophée, j'ai engrangé de l'expérience avec de très grands joueurs, j'ai la confiance du coach, de l'équipe, je me sens de mieux en mieux, je suis de plus en plus décisif. Donc je continue à travailler, à écouter les consignes du coach et faire de mon mieux ", a expliqué le joueur de l'OM.