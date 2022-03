Guinée: Labé_Samba Camara de Diokein Alpha - " Kassory et Cellou sont identiques... "

Invité de la radio Espace Foutah de Labé ce jeudi, Samba Camara, inconditionnel du professeur Alpha Condé à livré une lumineuse analyse de la crise qui secoue le parti au coq avec une dose de révélations.

D'abord, le sieur s'il à reconnu l'écriture de l'ancien président sur le courrier brandi par certains cadors du parti fondant le choix de Kassory Fofana pour conduire le RPG il a justifié que ce courrier est récupéré d'injonctions que l'ancien président faisait pour des situations particulières soulignant que des documents similaires existent portant le nom de Damaro, Bah Ousmane où encore Papa Koly Kourouma.

sur la crise qui couve autour du choix de Kassory, Samba Camara a estimé qu'autant les vieux cadres du parti ont le droit de choisir qui ils veulent autant ils doivent reconnaître aux jeunes leurs droits.

A la question de savoir pourquoi pas Kassory, le patron de Diokein Alpha rappelle le passif de Kassory et les casseroles des 274 milliards même s' avoue être jeune au moment des faits.

Ceux qui veulent porter Kassory bafouent les lois du parti et comparent la brèche comme ils peuvent. Certes pendant tout ce temps nous avons juguler la crise à l'interne mais l'opposition interne était plus féroce que celle d'avec l'opposition... >>

A la question de savoir s'il y a des risques qu'il se rallie à l'UFDG par exemple si la crise entre les héritiers d'Alpha Condé ne se réservait pas, sa réponse a été on ne peut plus clair: Non! jamais je ne le ferai, Kassory et Cellou sont des frères issus de même parents. Et si via une vidéo Alpha Condé décidait d'entériner le choix de Kassory?

Dans cette crise, la jeunesse est déterminée et présentera un candidat consensuel si un terrain d'entente n'est pas trouvé pour le moment nous avons des yeux sur certains mais on choisira le meilleur parti à temps opportun... >>

Beaucoup de rivaux politiques étaient prêts à embarquer dans le navire Alpha Condé quand il a coulé est ce vrai?

Oui! Je confirme et ils sont nombreux mais je ne dirai pas leur nom ici.