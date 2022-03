Congo-Brazzaville: Emulation 2022 - L'ALL distingue les meilleurs élèves des lycées Savorgnan A et B

La cérémonie de distinction des meilleurs élèves des lycées Savorgnan-de-Brazza A et B par l'Association des anciens du lycée de la libération (ALL), actuel lycée Savorgnan-de-Brazza que dirige Aaron Makinou, a été placée sous le patronage du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (MEPPSA).

Depuis quelques les années, ALL organise des émulations pour encourager les élèves des deux lycées Savorgnan-de-Brazza pour les pousser à se perfectionner dans leurs études. Pour cette onzième édition de l'émulation du premier trimestre de l'année en cours, l'ALL a primé plusieurs élèves de différents niveaux, notamment les trois premiers de la seconde, première et terminale des deux lycées. Jian Médard Balounga de Savorgnan A et Gildas Mouegni Kimpoutou de Savorgnan B ont déclarés meilleurs des meilleurs. Des prix symboliques leur ont été remis pour les encourager dans leur travail.

La particularité de cette onzième édition, c'est qu'elle a réuni la quasi-totalité des membres de l'ALL dont la plupart vivent à l'étranger. Quinze en France, un en Suisse, un en Afrique du Sud, un à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire. " Aujourd'hui, c'est donc un plaisir pour nous de donner ces prix en étant physiquement présents, parce que ce n'est pas évident pour nous de venir toutes les années ici.

Ce que l'on peut retenir, c'est la fierté de ces émulations pour nous, ALLL, et pour ce grand lycée qui nous a formés, parce que c'est grâce à ce lycée que nous sommes devenus des cadres d'aujourd'hui. Cela fait plaisir et un peu de nostalgie de voir ces élèves en uniformes que nous avons portés et qui n'ont pas changé, ainsi que les bancs sur lesquels nous étions assis ", a déclaré la représentante de l'ALL et chargée de la communication, Marie Bantsimba.

Marie Bantsimba a également encouragé les élèves à travailler, à se donner corps et âme, à réaliser des rêves, à écouter, à s'éloigner des violences au sein du lycée. " Nous espérons que tout cela va s'arrêter. Qu'ils prennent l'exemple sur tous ceux qui ont fini, et sur nous qui comptons sur eux pour devenir la future génération et les futurs membres de l'ALL ", a conseillé la représentante de l'ALL.

"Un bon élève a conscience de ce qu'il sait déjà"

Précisant qu'un bon élève ne sait pas forcement tout, mais a conscience de ce qu'il sait déjà ... et de ce qu'il ne sait pas encore, avec l'idée qu'il pourra s'appuyer sur les connaissances déjà acquises pour en construire de nouvelles. " Sachez qu'un bon élève, c'est être capable de lever le doigt à bon escient pour répondre aux questions de l'enseignant ; repérer dans l'exercice proposé ce qu'on sait déjà ; repérer aussi ce qui reste à apprendre pour réussir la tâche demandée ; savoir mettre en œuvre divers savoirs : capacités, connaissances, méthodes qui paraissent évidentes, intuitives aux yeux de la part des gens ... mais qui manquent, justement, aux élèves en difficulté ", a signifié Marie Bantsimba.

Pour le représentant du ministère de l'EPPSA, Hilarion Mizhaire, la jeunesse figure au premier rang des priorités du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Cette jeunesse mérite donc toutes les attentions nécessaires car, l'avenir du Congo dépend aussi de sa bonne santé morale et intellectuelle. " Chers anciens, nous sommes heureux de constater, avec la communauté éducative, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, que vous assurez un bel accompagnement pour appuyer les pouvoirs publics dans cette mission noble et délicate à la fois...

Aujourd'hui, vous récoltez donc le fruit de votre labeur et continuer de vous instruire sans relâche pour mieux servir. Vous incarnez l'espoir, vous êtes le Congo et l'Afrique de demain ", a laissé entendre Hilarion Mizhaire. Il a souligné l'attention toute particulière aux différentes actions qu'accorde le ministre de l'EPPSA, le Pr Jean Luc Mouthou, à l'ALL. " Le ministre nous a chargés de vous exhorter afin que les anciens du lycée de la libération saisissent d'autres problématiques liées à la formation des jeunes pour les soutenir davantage ", a-t-il ajouté.

Créée en 2002 et basée en France, l'ALL regroupe une vingtaine de membres, anciens élèves du lycée Savorgnan-de-Brazza. Elle s'emploie dans l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Dans le passé, l'ALL a effectuée plusieurs réalisations au sein de ce lycée, notamment la sécurisation du bâtiment E ; la pose de la grille métallique ; la dotation de plusieurs ordinateurs ; la réfection des toilettes dédiées aux élèves ; l'organisation de dix éditions d'émulation...

Notons que l'ALL qui veut coûte que coûte pérenniser cet événement reviendra l'an prochain pour l'émulation marquant la douzième édition.