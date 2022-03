Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Structurer les femmes en groupement pour une croissance inclusive

À l'issue de la troisième édition des assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo (Ancec), plusieurs recommandations ont été formulées parmi lesquelles la formation et la structuration des femmes rurales en groupement. L'objectif visé est de permettre leur intégration progressive et adaptée dans l'économie formelle.

Encourager la formalisation pour renverser la tendance des 29% d'entreprises formelles dirigées par les femmes, mettre en œuvre des modèles de financements innovants et adaptés aux activités génératrices de revenus des acteurs du secteur informel en général et des femmes en particulier, digitaliser l'ensemble des procédures de création d'entreprises et de délivrance de cartes d'artisans sont, entre autres, des recommandations formulées par les participants à la troisième édition des Anec.

" La crise que nous vivons aujourd'hui nous invite à plus de lucidité et de créativité afin d'exécuter le plan d'actions prioritaires. Il s'agit de recentrer la place de l'entrepreneuriat féminin au cœur du développement socio-économique de notre pays ", a indiqué la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'Artisanat (PMEA), Jacqueline Lydia Mikolo.

Juste après la clôture des Anec, la ministre des PMEA a animé une conférence de presse pendant laquelle elle a présenté le calendrier des événements qui seront organisés par son ministère, toujours dans l'optique de booster et promouvoir la culture entrepreneuriale au Congo.

Il s'agit de la tenue, le 22 mars, de la caravane de l'entrepreneuriat. Cette activité mettra à profit les acquis du concours du plan d'affaires et de l'Agence de développement des PMEA à travers le projet d'appui au développement des entreprises et de la compétitivité, pour les cent cinquante futurs promoteurs et porteurs de projets qui seront sélectionnés sur toute l'étendue du territoire.

Le lancement des activités d'impulsion pour les entrepreneurs à travers les incubateurs ayant signé les conventions de partenariat avec le Fonds d'impulsion et de garantie, l'organisation de la foire internationale de l'artisanat du Congo pour mettre en lumière les produits du terroir, la digitalisation de l'agence pour la création de l'entreprise, la concertation public-privé..., sont autant d'actions prévues.

" C'est dans une approche de co-construction que je compte sur les contributions de tous pour qu'ensemble, nous puissions réussir ce challenge ", a conclu Jacqueline Lydia Mikolo.