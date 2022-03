Afrique de l'Ouest: UNFPA organise un panel de haut niveau sur le thème : « L'autonomisation économique des femmes et des filles, une réponse efficace pour réduire les VBG et capturer le dividende démographique dans les pays du Sahel : le cas du Sénégal ».

communiqué de presse

Les femmes et les filles, sont confrontées à divers obstacles pour leur survie, les plus importants étant l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation et emploi), la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants. En raison de ces inégalités entre les sexes, les femmes et les filles restent confinées dans des activités modestes et peu rémunératrices et évoluent principalement dans l'économie informelle.

Ce tableau ternit la situation socio-économique des femmes africaines révèle l'urgence de placer l'amélioration du statut social des femmes et la captation du dividende démographique au cœur des préoccupations politiques nationales et régionales.

Le Sénégal s'est fortement engagé à accélérer la transition démographique par la maîtrise de la fécondité et l'augmentation des investissements dans l'éducation, la santé et l'emploi/l’employabilité.

Cependant, malgré tous les progrès accomplis au cours des vingt dernières années qui ont avantageusement positionné le pays pour exploiter la DD, le Sénégal reste l'un des pays en retard dans sa transition démographique.

Les inégalités de genre, les pratiques néfastes et les violences basées sur le genre persistent dans le pays. Le taux d’activité qui permet de caractériser la participation à l’activité économique est de 33,3% pour les femmes contre 69% pour les hommes.

C'est dans ce contexte spécifique que le bureau de UNFPA Sénégal organise un panel de haut niveau sur « L'autonomisation économique des femmes et des filles, une réponse efficace pour réduire les VBG et capturer le dividende démographique dans les pays du Sahel : le cas du Sénégal ». L'objectif est de renforcer le plaidoyer et le dialogue politique et de construire des alliances stratégiques afin d'initier des actions significatives permettant aux femmes et aux filles de tirer profit du dividende démographique.

Le panel sera organisé sous la présidence du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant en étroite collaboration avec les ministères sectoriels, à savoir, le Ministère de l'Economie, de la Planification et de la Coopération, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, le Ministère de la Jeunesse et enfin le Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle.

Les résultats de ce panel contribueront à étayer le document de projet du Sénégal pour son intégration au SWEDD

Le panel se tiendra le 21 mars 2022 a l’Hôtel Radisson blu, Dakar, à 13h, à la fois en présentiel avec la participation de 130 hautes autorités nationales des institutions et en format virtuel (près de 1 000 000 internautes attendus). L'événement virtuel sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'UNFPA.