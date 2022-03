Afrique Centrale: Sixième session ordinaire du Comité Régional de Pilotage du projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

communiqué de presse

Nouakchott, Mauritanie - 18 mars 2022 : Le Comité Régional de Pilotage (CRP) du projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) tient, le 24 mars 2022, sa 6eme session ordinaire à Nouakchott, en Mauritanie. La cérémonie officielle d'ouverture sera rehaussée par la présence du Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence M. Mohamed Ould Bilal Messoud.

La 6ème session ordinaire du CRP intervient dans un contexte d'élargissement et mise à l'échelle du projet en tant que modèle de développement et de réduction des inégalités de genre. Jouissant d'une confiance renouvelée de la Banque mondiale, partenaire financier, le projet qui est à sa phase 2 se caractérise par une hausse considérable des cibles, 30 fois plus importantes et un accroissement de 127% du financement pour couvrir 3 fois plus de régions.

La présidence tournante du CRP est assurée cette année par la Mauritanie, en la personne de M. Ousmane Mamoudou Kane, Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs.

" La Mauritanie, terre d'accueil et d'hospitalité, s'honore de recevoir en mode présentiel la Sixième session ordinaire du Comité Régional de Pilotage du Projet Autonomisation des femmes et Dividende démographique au Sahel (SWEDD). Je me réjouis de la maîtrise de la pandémie à Covid19 ouvrant la voie à une relance des activités du Projet SWEDD sous toutes leurs formes. " M. Ousmane Mamoudou Kane, Président du Comité Régional de Pilotage.

Le CRP est l'instance suprême de gouvernance du projet SWEDD. Composé des Ministres de tutelle des pays membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), le Comité Régional de Pilotage assure la coordination et la supervision du Projet et se réunit au moins une fois par an pour faire la revue des progrès réalisés, examiner et approuver les propositions de plans de travail des pays et des partenaires d'assistance technique.

Le SWEDD s'étend désormais à des nouveaux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec l'arrivée de la République du Congo, de la Gambie, du Sénégal et du Togo.

Dans cette dynamique de consolidation, la prochaine réunion du CRP accueillera également les ministres de tutelle des pays candidats. Elle connaîtra la participation des représentants des partenaires techniques et financiers (Banque mondiale, Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), Union africaine et l'Agence française de développement) et des Commissions Économiques Régionales (RECs) Africaines.

Le Comité Régional de Pilotage, plateforme d'échanges entre les pays et ses partenaires, sera précédé par la réunion des coordinateurs nationaux du projet SWEDD. Il (i) entérinera le bilan 2021, (ii) validera les principaux axes de la planification 2022 et (iii) dégagera les perspectives de renforcement des partenariats pour l'extension du SWEDD et le positionnement des thématiques d'autonomisation des femmes notamment le maintien des filles à l'école y compris dans le contexte de crise.

A propos de projet SWEDD

Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de l'Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS), et à travers le partenariat stratégique avec l'Union africaine, le projet SWEDD vise globalement à accélérer la transition démographique, à déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel et au-delà. Il s'agit de (i) créer une demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant le changement social et de comportement y compris pour l'abandon des pratiques socioculturelles nocives à l'expression du potentiel des adolescentes, et l'autonomisation des femmes et des filles ; (ii) améliorer l'offre en produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et en personnel qualifié et (iii) renforcer le plaidoyer, la concertation de haut niveau et les capacités pour l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre.

