Sénégal: Colloque international sur la "recherche scientifique à la FLSH", vendredi

Dakar — La Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar organise à partir de vendredi prochain, un colloque international sur l'historique, le bilan et les perspectives de la recherche, annonce un communiqué reçu à l'APS.

"La recherche scientifique à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar : historique, bilan et perspectives", le thème de ce colloque de deux jours qui se déroulera au Centre de conférences de l'UCAD, indique la même source.

Elle souligne que Faculté des lettres et sciences humaines se projette ainsi de réunir autour de panels de discussions variés, des experts de tous bords afin de discuter des conditions, modalités et objectifs de la recherche au 21e siècle qui se voudrait responsive ".

Dans cette perspective, les organisateurs ajoutent qu'un appel à contribution avait été lancé en direction de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, afin de recueillir des avis d'experts sur la question de la prise en charge de la recherche scientifique à la FLSH.

"Depuis 1960, la Faculté des Lettres et Sciences humaines a construit une longue tradition de recherche scientifique et de formation des élites nationales, africaines qu'il convient de revisiter et de vulgariser", ont-ils expliqué dans le communiqué.

Les participants vont se pencher sur les "grands moments historiques et épistémologiques qui articulent les soixante années de recherche à la Faculté des Lettres et Sciences humaines" et les "apports scientifiques et pédagogiques des réformes académiques et pédagogiques à l'activité de recherche de la Faculté".

"Quelle est la réception des travaux scientifiques produits à la Faculté, au sein des universités africaines et ailleurs ? - Quels sont les impacts de la réforme LMD sur la qualité des productions scientifiques à la faculté ?", figurent parmi les questions qui seront débattues lors de ce colloque international.