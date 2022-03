Afrique: COMMUNIQUÉS DE PRESSE17 mars 2022 - Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, se rend au Sénégal

communiqué de presse

DAKAR, 17 mars 2022 - David Malpass arrivera à Dakar le lundi 21 mars 2022 pour une visite de deux jours. Il s'agit de son premier voyage officiel au Sénégal et en Afrique de l'Ouest et centrale en tant que président du Groupe de la Banque mondiale.

Cette visite vient réaffirmer l'engagement du Groupe de la Banque mondiale à collaborer avec le Sénégal en vue d'obtenir de meilleurs résultats de développement au profit de l'ensemble de sa population.

" Cette année avec la présidence de l'Union africaine et en accueillant le forum mondial de l'eau à Dakar, le Sénégal démontre un leadership international marquant, souligne David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale. Notre institution est très attachée à maintenir son partenariat de longue date avec le Sénégal pour augmenter le revenu médian des ménages et promouvoir une prospérité partagée. "

David Malpass participera au 9e Forum mondial de l'eau, dont le thème est " La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ". Il rencontrera S.E. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et s'entretiendra également avec des partenaires de développement et des parties prenantes de premier plan.

Au cours de son séjour, M. Malpass aura l'occasion de visiter divers projets financés par le Groupe de la Banque mondiale, avec notamment une visite sur le chantier de construction du système de bus rapides BRT à Dakar et un fournisseur de service internet.

David Malpass sera accompagné de Makhtar Diop, directeur général d'IFC, d'Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, et de Sérgio Pimenta, vice-président régional d'IFC pour l'Afrique.

Le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal comprend actuellement 20 projets nationaux financés par l'Association internationale de développement (IDA), pour un montant total de 2,32 milliards de dollars, et 10 opérations régionales, également soutenues par l'IDA et représentant 480 millions de dollars d'engagements. Au 31 janvier 2022, le portefeuille d'IFC au Sénégal (en investissements pour son compte propre et en services de conseil) s'élevait à 283,8 millions de dollars.