Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - " Tout est mis en œuvre pour que vous ayez des résultats " (Conseil des ministres)

Le gouvernement Albert Ouédraogo a tenu son premier Conseil des ministres ce vendredi 18 mars 2022.

Le premier Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 18 mars à Ouagadougou. " Le Président du Faso, Paul-Henri Damiba a rappelé que c'est dans l'action de chaque membre du gouvernement, nos actions quotidiennes que nous allons honorer les hommes et les femmes qui sont tombés pour ce pays ", a indiqué à sa sortie du Conseil, le ministre en charge de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo.

Le porte-parole du gouvernement a aussi ajouté : " Nous avons invité l'ensemble des Burkinabè à inverser la tendance tout en essayant d'être unis et solidaires dans nos actions, de faire en sorte que partout où nous sommes, nous soyons acteurs de la défense de notre territoire national à travers nos attitudes, nos comportements, mais à travers une solidarité déterminée pour lutter contre le terrorisme dans notre pays ".

Au titre du Premier ministère, le Conseil des ministres a adopté un décret portant attribution des membres du gouvernement. Pour le ministre Lionel Bilgo, ce décret définit le rôle et la place de chaque ministre, ministre délégué et offre un référentiel précis et rationnel à l'administration de l'Etat pour son organisation. Selon lui, l'adoption de ce décret va permettre aux membres du gouvernement d'assurer de façon efficace et effectivement leurs missions.

Deux communications orales ont été présentées au cours du Conseil. Ces communications ont permis au gouvernement de prendre la mesure de la situation sécuritaire, de comprendre les enjeux et les défis, notamment en termes de lutte contre le terrorisme et aussi du renforcement de nos actions en termes de sécurisation de l'ensemble du territoire. Il a affirmé que ces communications ont permis au gouvernement de saisir la situation actuelle du pays, de comprendre l'ensemble des défis et voir l'ensemble des stratégies mis en œuvre pour permettre un retour consécutif de la paix dans notre pays.

Réagissant à la situation sécuritaire qui fait écho ces dernières semaines à Djibo, Lionel Bilgo a rassuré qu'une stratégie militaire est en train de se déployer sur le terrain et les Forces de défense et de sécurité (FDS) travaillent de sorte à résoudre cette crise sécuritaire. Toutefois, il a précisé qu'il y a des stratégies militaires mises en œuvre qui ne peuvent pas être expliquées publiquement pour non seulement garantir la sécurité des FDS qui vont se déployer sur le terrain mais aussi pour garantir le résultat de cette action. Il assure que tout est mis en œuvre pour aboutir aux résultats positifs.