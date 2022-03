Cote d'Ivoire: 5e " Afterwork du Tourisme " - Au menu des échanges, les raisons d'investir dans la destination ivoirienne

L'écosystème touristique ivoirien, les banques, opérateurs immobiliers et autres acteurs se retrouveront, le 25 mars à l'hôtel Tiama d'Abidjan pour débattre des clés pour relancer le secteur.

C'est autour du thème " Le tourisme : une opportunité pour tout opérateur économique ", que se tiendra la 5e édition de " L'Afterwork du Tourisme " organisée par l'agence Dim Voyages, le vendredi 25 mars 2022.

De 19h à 21h, ce vendredi 25 mars, les acteurs de l'écosystème touristique et des loisirs, du voyage et de l'évènementiel, à l'hôtel Tiama d'Abidjan-Plateau, croiseront leurs visions, expériences et stratégies sur l'intérêt à investir dans l'industrie touristique. Et ce, pour tout investisseur, aussi bien les constructeurs et promoteurs immobiliers, cabinets de consulting, banques et fonds d'investissements, compagnies aériennes et marques hôtelières, entre autres. C'est, selon la promotrice de l'évènement bimestriel et itinérant, " L'Afterwork du Tourisme ", Mme Emmanuelle Félicité Gbanet-Ablé , la clé de voûte pour comprendre l'attractivité de la destination ivoirienne. Qui, à l'en croire, demeure intacte, voire plus porteuse, au sortir de la crise pandémique du Covid 19, avec la levée des restrictions de voyages de par le monde. Séances B To B, B To C, expo éphémère et échange en brainstorming sur les niches à exploiter à la lumière de la stratégie gouvernementale " Sublime Côte d'Ivoire "..., sont au menu de cette agape festive et de réflexion prospective.

Le tout dans un contexte marqué par la tenue en terre ivoirienne de grands évènements internationaux, sportifs et culturels, économiques et de divertissement et qui exigent l'essor de capitaines de l'industrie touristique nationale. Mieux, à l'en croire, le tourisme, loin d'être un problème, est une, sinon la solution, pour intégrer un marché transversal, en croissance continue et politiquement stable. D'autant plus que les richesses naturelles et culturelles sont vendables, et que le plateau financier et technique est fiable.

Il importe de noter que Mme Gbanet-Ablé , Pdg de Dim Voyages, lauréate du Prix national d'excellence sectoriel du Tourisme et des Loisirs 2021, est une professionnelle chevronnée. Son agence fondée en 2009, est spécialisée dans le tourisme culturel et évènementiel, la mise en relation d'affaires, le team building et l'accompagnement de jeunes diplômés en tourisme, hôtellerie et voyages. Elle à la base des innovations du " Popo carnaval " de Bonoua avec, l'introduction, en 2015, de circuits intérieurs adjuvants permettant de booster le tourisme intérieur de la " Sublime Côte d'Ivoire ".