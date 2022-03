Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance/CN-Maep - Un nouveau commissaire a pris fonction

Nommé le 10 mars 2022 par arrêté ministériel, Commissaire en charge de la thématique, gestion de la gouvernance économique de la Commission nationale du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Cn-Maep), le Pr Monnet Benoît Patrick Gbakou a pris fonction, le jeudi 17 mars 2022, au siège de l'institution aux II-Plateaux-Attoban.

La passation de service a eu lieu entre l'intérimaire du poste, Bertine Sylla, et lui en présence de Daté Koffi Narcisse, chef de cabinet du ministre délégué auprès de la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l'Intégration africaine.

Les commissaires de la Cn-Maep, au nombre de quatre, sont au grand complet. Pr Monnet Benoît Patrick Gbakou rejoint ainsi Dr Cléopâtre Kablan (gouvernance sociologique), Ange Bla (gouvernance démocratique) et Bertine Sylla (gouvernance des entreprises).

Pr Patrick Gbakou, une compétence reconnue

Daté Koffi Narcisse a révélé que le ministre Alcide Djédjé a porté son choix sur le Pr Gbakou, après avoir eu écho de ses performances en matière de gestion économique et financière. Il a indiqué que le ministre Alcide Djédjé, personnellement, ne connaissait pas le Pr Gbakou. Mais en raison de ce qu'il a appris de lui, relativement à son parcours, à tout le bien qu'on disait de lui et à l'expérience qu'il a, c'est pourquoi, le ministre a porté son choix sur le Pr Gbakou. Donc, le Pr Monnet a bénéficié d'une présomption de compétence.

Le Pr Gbakou a, pour sa part, exprimé sa fierté d'appartenir à l'équipe chargée d'évaluer les politiques économiques et les financements des projets. " Pour évaluer les stratégies et les politiques de gouvernement, il faut savoir mesurer. C'est très important de mesurer et choisir des indicateurs importants, au-delà même de ceux qui sont préconisés par le Maep continental. En plus de ceux qui existent, ce sera un plus de mettre en place des indicateurs encore plus intéressants. Je m'inscris donc dans cette stratégie pour évaluer la gouvernance en Côte d'Ivoire ", a indiqué le nouveau commissaire de la Cn-Maep.

Le président de la Cn-Maep, Pr David Musa Soro, a félicité son nouveau collaborateur et s'est réjoui que son équipe soit au grand complet pour traiter avec efficience tous les sujets à la charge de sa structure.