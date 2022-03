Maroc: Guelmim Oued-Noun - Atelier de sensibilisation sur l'importance de l'audit interne au sein de l'administration de la région

Guelmim — Un atelier de sensibilisation a été organisé récemment au siège de la région Guelmim Oued-Noun pour sensibiliser sur l'importance de l'audit interne dans la réduction des risques au sein de l'administration de la région.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'application du "programme de soutien et d'accompagnement des régions pour la mise en œuvre de la fonction de l'audit interne", objet d'un partenariat entre la Direction générale des collectivités territoriales, l'Association des régions du Maroc, et l'Agence française de développement (AFD), selon un communiqué de la région Guelmim Oued-Noun.

La rencontre, marquée par la participation du personnel administratif du conseil de la région et des représentants de certains services extérieurs concernés, vise à sensibiliser l'administration régionale quant à l'importance de l'audit interne et son rôle dans la réduction des risques au sein de l'administration régionale, ainsi que dans le renforcement des compétences des employés à cet égard.

Les travaux de l'atelier ont été présidés par le premier vice-président du conseil de la région Guelmim Oued-Noun, qui a évoqué dans une allocution les objectifs de la rencontre et les attentes de la région du "programme de soutien et d'accompagnement des régions pour la mise en œuvre de la fonction de l'audit interne".

De leur côté, le chef de service du renforcement de la gouvernance à la direction de développement des compétences et de la transformation digitale au sein de la Direction générale des collectivités territoriales, Brahim Bchirat, et le représentant de l'Association des régions du Maroc, Mohamed Labchiri, ont évoqué le contexte général de l'importance de l'audit interne au sein des régions, la mise en œuvre de ses mécanismes et les conditions nécessaires pour sa réussite.

Pour sa part, le président du Pôle études et coopération à l'Inspection générale de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur, Mustapha Lamrani, a présenté un exposé sur l'audit interne et l'audit externe, et la complémentarité entre les deux procédés.

Quant à lui, le représentant du bureau d'études chargé du "programme de soutien et d'accompagnement des régions pour la mise en œuvre de la fonction de l'audit interne", a présenté une carte des risques relative à la direction générale des services relevant de la région Guelmim Oued-Noun, notant que cette carte est le fruit d'une étude de terrain menée au niveau de l'administration de la région, qui a montré les points forts et de faiblesse au niveau des structures de cette administration, ainsi que les différents risques existants et potentiels.