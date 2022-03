Maroc: Le Plan national de la réforme de l'administration, thème d'une journée d'études à la Chambre des représentants

Rabat — Une journée d'étude sur le Plan national de la réforme de l'administration a été organisée, vendredi, par la Chambre des représentants, sous le thème "Le Plan de Réforme : Lectures croisées".

Initiée par le Groupe de travail thématique chargé de l'évaluation dudit plan, la journée d'étude a été l'occasion pour les responsables administratifs et académiques, ainsi que les chercheurs et experts, d'échanger les idées et les approches à même d'enrichir le débat sur la réforme de l'administration, qui occupe une place centrale dans le processus des réformes engagées par le Royaume ces dernières années.

Intervenant à cette occasion, le président du groupe de travail, Hafid Ouachak a souligné que la question de la réforme de l'administration a toujours été au centre des préoccupation de la Chambre des représentants, de par sa conviction qu'il s'agit de l'une des voies pour l'édification du Maroc du 21ème siècle, soulignant la nécessité d'une administration moderne pour suivre les grandes transformations que connaît le Maroc.

Dans ce sens, M. Ouachak a rappelé le message adressé, le 27 février 2018, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants au Forum national de la haute fonction publique, dans lequel le Souverain avait souligné que "l'impératif d'une gestion efficiente des ressources et la satisfaction nécessaire des exigences du développement global posent avec acuité la question fondamentale de l'efficacité de l'Administration publique et des établissements de l'Etat", avec une révision des méthodes de travail des structures administratives et une refonte des modalités de gestion des ressources publiques, en vue d'une utilisation optimale des moyens en place.

Cette rencontre permettra de tirer des conclusions pratiques qui aideront à établir les moyens de promouvoir l'administration marocaine, comme étant un choix stratégique et un pilier fondamental pour garantir une efficience des politiques publiques et poser les jalons du nouveau modèle de développement, a-t-il dit.

De son côté, le Secrétaire général du ministère de la Transition numérique et la réforme de l'administration, Ahmed Laamoumri, a relevé que le Plan de la réforme administrative revêt un caractère prioritaire, eu égard aux mutations numériques que connaît le monde, ainsi que les effets de la pandémie de Covid-19. Le but étant, selon lui, de promouvoir l'administration et la fonction publiques à travers leur restructuration et le renforcement de leur capacités.

M. Laamoumri a fait savoir que ce Plan comprend les orientations principales permettant de réaliser des transformations structurelles sur les niveaux organisationnel, de gestion et d'éthique, indiquant que l'objectif de ce Plan est, d'un côté, la réalisation de l'efficience administrative au profit des usagers et, de l'autre, la réalisation de l'intégration effective du citoyen à travers une participation active dans la gestion de la chose locale.

Pour sa part, le membre de la Commission du Droit d'accès à l'information (CDAI), Lahcen Laassibi, a déclaré que ce droit constitue un accès essentiel à l'opération de la réforme administrative au Maroc, expliquant que ce droit, stipulé par la constitution de 2011, est un pas de géant permettant de rapprocher davantage le citoyen de l'administration.

M. Laassibi a également souligné que le nouveau modèle de développement a mis en avant les liens intrinsèques entre le droit d'accès à l'information, la reddition des comptes et l'évaluation régulière du service public, expliquant que l'évaluation régulière et la reddition des comptes ne peuvent se réaliser sans le droit d'accès à l'information, comme étant une garantie de la transparence et de l'intégrité.

Le Secrétaire général de l'Institution du Médiateur, Mohamed Lididi, a mis en avant le rôle de l'Institution dans la consolidation de la culture du service public au Maroc, notant qu'elle constitue une alternative permettant le règlement de litiges en dehors du cadre traditionnel, faisant savoir que les mécanismes employés par l'Institution prévoient la recherche, l'investigation, les commissions permanentes chargées de la coordination et du suivi avec les administrations.

Pour leur part, le directeur de la coordination, Hafid Choukri, et le directeur des Ressources humaines, du budget, des systèmes d'informations et des affaires générales au sein du ministère de l'Industrie, MM. Hafid Choukri et Hassan Messaoudi, ont mis en avant les réalisations du ministère dans le cadre du Plan national de la réforme de l'administration, relevant que le ministère a mobilisé tous ses moyens pour la mise en oeuvre de cette réforme visant le développement de sa performance et la promotion de sa relation avec les usagers.