Maroc: ONU - Mme Hayar préside à New York une réunion sur la contribution des femmes au développement durable

Nations Unies (New York) — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a présidé, vendredi à New York, une réunion qui met en relief la contribution des femmes au développement durable et à la lutte contre le changement climatique.

Placée sous le thème "Opportunités d'emplois verts pour renforcer l'autonomisation économiques des femmes en tant qu'actrices essentielles de développement durable et de la lutte contre le changement climatique", cet événement s'inscrit dans le cadre de la 66è session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW66) qui se tient au siège de l'ONU jusqu'au 25 mars courant.

Co-organisée avec ONU-Femmes, en partenariat notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation de la femmes arabe, cette rencontre a pour objectif de partager les récentes évolutions en matière de capacitation et autonomisation économique des femmes et d'intégration de l'égalité de genre dans la politique climatique et les programmes de réduction des risques et désastres climatiques.

Il s'agit aussi d'un événement "très important" pour passer en revue les expériences autour des différents instruments institutionnels, législatifs et économiques dont disposent les gouvernements pour permettre aux femmes d'être actrices du développement durable, a indiqué la ministre dans une déclaration à la MAP.

La rencontre est l'occasion de partager l'expérience avérée du Royaume notamment en matière de développement durable, d'énergies renouvelables et des économies verte et bleue, a-t-elle relevé, notant que grâce au leadership de SM le Roi, le Maroc a engrangé des avancées notables dans ces domaines.

Elle a souligné que la promotion du rôle des femmes dans le monde est à même de permettre d'aller de l'avant dans la réalisation des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Mme Hayar conduit la délégation marocaine à la 66è session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies qui se tient en format hybride sous le thème "Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophe".

En marge de cet événement, la ministre a tenu une série d'entretiens avec plusieurs responsables onusiens, notamment le président de l'Assemblée Générale de l'ONU, Abdulla Shahid et la vice-présidente exécutive d'ONU-Femmes, María del Carmen Squeff.

Elle s'est entretenue également avec le ministre néerlandais de l'Education, de la culture et des sciences, Robbert Dijkgraaf, également responsable de l'égalité des sexes ainsi que des responsables de plusieurs autres pays (France, Sénégal, Mali, Niger et Côte d'Ivoire).