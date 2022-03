Maroc: L'Association des Régions du Maroc planche sur la situation dans le pays et la promotion du développement régional

Rabat — Le bureau de l'Association des Régions du Maroc (ARM) a tenu, mercredi dernier, une réunion consacrée à la situation actuelle dans le pays et l'examen des moyens de promouvoir le développement régional durable ainsi que l'état d'avancement du projet de liaisons aériennes entre les régions.

Un communiqué de l'association parvenu vendredi à la MAP rapporte que les participants à cette réunion ont d'entrée examiné la situation actuelle dans le pays au regard du contexte international et ses répercussions socio-économiques ainsi que les effets du retard des précipitations.

La même source indique que le bureau de l'association a évoqué le rôle des conseils de régions dans la promotion du développement socio-économique, culturel et sportif ainsi que les mesures prises par les présidents des conseils régionaux en faveur de l'atténuation des effets de cette conjoncture et ce, dans le cadre des prérogatives dévolues aux régions dans les domaines économique et social.

Concernant le comité stratégique chargé de la matérialisation des prérogatives des régions, le bureau a souligné l'importance de ce chantier qui représente un axe central dans la mise en œuvre des politiques publiques conformément aux objectifs du nouveau modèle de développement et aussi au vu de son apport à l'amélioration du rendement et la convergence entre les stratégies régionales et nationales, toujours selon la même source.

Le bureau a également réaffirmé l'engagement de l'association à contribuer au succès de chantier de manière à favoriser la matérialisation de la régionalisation avancée.

Quant à la situation épidémique dans le Royaume en rapport avec le Covid-19, le bureau a salué la reprise des vols internationaux suite à la fin de la vague du variant Omicron et la stabilité des indicateurs grâce aux mesures préventives des pouvoirs publics et l'implication des citoyens, fait savoir le communiqué, ajoutant que le bureau envisage, à l'appui de ce constat optimiste, d'accélérer ses discussions avec l'ensemble des partenaires en vue de renforcer les liaisons aériennes entre les régions du Royaume.

De même, le bureau a examiné les moyens de promouvoir le potentiel touristique des régions pour contribuer à la promotion du tourisme national ainsi que l'attractivité des régions, outre le développement des activités culturelles et sportives un peu partout dans le Royaume.

Cette réunion, présidée par Mbarka Bouaida, à la tête de l'ARM et présidente de la région Guelmim-Oued Noun, s'est déroulée en présence de Rachid Abdi, président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Omar Moro, président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hociema, Abdenbi Bioui, Président de la région de l'Oriental, Al Khattat Yanja, président de la région Dakhla-Oued Eddahab ainsi que Abdelouahed Al Ansari, président de la région Fès-Meknès.

Créée en 2007, l'Association des Régions du Maroc a pour ambition de contribuer de manière dynamique et structurante à la réussite du processus de régionalisation avancée et à la consolidation du rôle de la région en tant qu'acteur majeur dans le développement durable des territoires et la gouvernance publique territoriale.