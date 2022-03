Algérie: Président Tebboune L'Etat œuvre à préserver la place et la position de l'Algérie

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé vendredi que l'Etat œuvre en toute sécurité, à préserver la place et la position de l'Algérie dans le contexte mondial actuel.

"Conscient des mutations profondes sur les plans régional et international, l'Etat œuvre en toute sécurité, à préserver la place et la position de l'Algérie dans un contexte mondial marqué par des perturbations et des bouleversements et dans un monde qui ne sera plus régi à l'avenir par les mêmes règles qui ont commandé, des décennies durant, les relations internationales, ni par les mêmes équilibres politiques et économiques mondiaux", lit-on dans le message du président de la République à l'occasion de la célébration de la Fête de la victoire (19 mars).

Nous devons par ailleurs "veiller à l'unité de nos rangs, conjuguer nos efforts et renforcer le sens du devoir national, tout en assumant pleinement nos responsabilités, dans les différents secteurs et à tous les niveaux, envers notre Nation et notre patrie", a-t-il ajouté.