Algérie: Le legs historique de l'Algérie, une base solide sur laquelle repose l'Etat-nation

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé vendredi que le legs historique de l'Algérie se voulait "une base solide sur laquelle repose aujourd'hui l'Etat-nation indépendant qui a résisté et triomphé grâce à la Révolution de Novembre, face aux épreuves et aux souffrances".

Dans un message à l'occasion de la célébration de la Fête de la victoire (19 mars), le Président Tebboune a indiqué que "la célébration de cet événement historique ainsi que d'autres fêtes nationales nous rappelle à la mémoire les sacrifices des vaillants héros de la Révolution qui se sont empressés de rejoindre le combat dans les maquis, à travers les broussailles et les Oueds.. Ils ont souffert et enduré, fièrement et bravement, les affres du parcours vers la liberté et la dignité".

"Nous célébrons demain le 60e anniversaire d'une journée nationale historique consacré par les sacrifices du peuple algérien et de nos innombrables valeureux martyrs en tant que symbole de la victoire et de la libération du joug colonial abject...L'annonce du cessez-le-feu après les négociations d'Evian, fut une victoire et avait sonné le glas de l'injustice et de la barbarie de l'agresseur bercé par l'illusion de déformer notre identité et d'effacer notre civilisation, notre culture et notre patrimoine mais c'était sans compter sur la volonté d'un peuple libre et déterminé à rester libre et authentique..",a-t-il poursuivi.