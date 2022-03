Maroc: Vahid Halilhodzic - Notre objectif est de nous qualifier et nous avons les moyens pour le faire

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic a affirmé, jeudi à Salé, que la qualification à la Coupe du monde de football 2022 demeure son objectif principal, se disant confiant en la capacité de l'équipe marocaine, avec son actuel groupe, d'atteindre cet objectif.

"Mon objectif est de se qualifier et nous avons les moyens pour le faire (...) la sélection marocaine n'a jamais réalisé des résultats comme ceux atteints dernièrement et les statistiques le prouvent", a souligné M. Halilhodzic lors d'une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, consacrée à l'annonce de la liste des joueurs retenus pour prendre part à la double confrontation contre la RD Congo, comptant pour les barrages des qualifications au Mondial-2022 à Qatar.

La sélection marocaine a atteint les barrages avec mérite et elle jouit du soutien et de l'encouragement de tous, a assuré le sélectionneur national. Le football marocain "entame un virage décisif pour une génération qui aspire à une nouvelle participation à la phase finale de la Coupe du monde", a-t-il relevé, ajoutant que l'ensemble des composantes de la sélection nationale est animé par la volonté de vaincre.

Evoquant le programme de préparation à cette double-confrontation, Vahid Halilhodzic a fait savoir que le stage à huis-clos démarre dimanche au Complexe Mohammed VI à Maâmoura, alors que le voyage vers Kinshasa est prévu mardi et le retour vers Casablanca se fera directement après le match aller.

La liste a été établie de manière à avoir un remplaçant en cas de blessure d'un joueur, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, a-t-il expliqué, précisant que la préparation se focalisera sur l'adaptation au climat général, notamment l'humidité, la pelouse artificielle du stade des Martyrs et la pression des supporters, même si l'équipe nationale bénéficiera du soutien de ses fans. "Je ne veux pas chercher des prétextes et me plaindre de la pelouse, du ballon ou du vent... ", a-t-il dit.

Commentant la liste des joueurs convoqués, le sélectionneur national a affirmé que les choix sont faits après une profonde réflexion et de manière à privilégier le joueur capable de donner un plus, ajoutant qu'il a observé les joueurs et établi un rapport sur le rendement de chacun d'eux et qu'il est ainsi "difficile de se tromper".

Concernant la convocation du défendeur du Wydad de Casablanca, Yahya Attiat Allah, il a indiqué qu'il a discuté avec Walid Regragui (coach du WAC) à propos de ce joueur qui était sous observation technique depuis des mois. "Nous avons des difficultés sur le côté gauche et Attiat Allah a fait montre de grandes capacités et il mérite ainsi de figurer dans le groupe", a-t-il affirmé.

Evoquant l'absence de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, Vahid Halilhodzic a dit que les deux joueurs "étaient dans la liste pour les matchs contre la RD Congo et ils ont été convoqués, mais ils ont choisi de ne pas se présenter et je respecte leur décision". Et d'ajouter : "Je ne veux pas parler encore de Ziyech et Mazraoui. Nous avons d'autres bons joueurs et je leur fais confiance".

Pour ce qui est de Soufiane Rahimi, qui n'a pas été convoqué, le sélectionneur national a indiqué qu'il observe le bon parcours de ce joueur, mais vu que son poste de jeu fait l'objet d'une concurrence rude, il comptera sur Soufiane Boufal, tout en donnant une chance à tout le monde dans l'avenir, y compris Rahimi.

De même, il a affirmé qu'il a communiqué avec le joueur du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli pour rejoindre l'équipe nationale et qu'il aura une discussion avec lui pour régler certains détails. Pour lui, c'est un joueur très talentueux et il sera un jour titulaire dans l'équipe nationale.

Le match aller se jouera le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa à 16h00, alors que le retour est prévu le 29 mars au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h30.

28.300 billets écoulés

Quelque 28.300 billets du match Maroc-RD Congo ont été écoulés, jusqu'à jeudi à 18h00, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La vente des billets de ce match, prévu le 29 mars au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, a débuté mercredi, à travers le portail électronique officiel de la Fédération (www.frmf.ma), alors que le retrait des billets se fera à partir du 21 mars aux guichets prévus à cet effet.

Dans un communiqué, la FRMF souligne que "son ambition demeure la promotion des valeurs du fair-play aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade le jour de ce match crucial pour la sixième qualification des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde".

Pour le retrait des billets, la Fédération insiste sur l'obligation de présenter la carte d'identité nationale électronique (CNIE) aux guichets et de présenter le récépissé de vente pour les opérations d'achat effectuées via internet.