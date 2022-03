Maroc: Nasser Bourita et son homologue philippin co-président la 2ème session des consultations politiques Maroc-Philippines

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a coprésidé, jeudi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères des Philippines, Teodoro Locsin Jr., la 2ème session des consultations politiques Maroc-Philippines.

Au cours de cette session, les deux parties se sont félicitées de l'évolution que connaissent les relations bilatérales depuis l'ouverture de l'ambassade du Royaume du Maroc à Manille en janvier 2017 et la décision des Philippines d'ouvrir une ambassade résidente à Rabat le 27 décembre 2019, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Elles ont passé en revue l'état des relations bilatérales qui sont marquées par l'amitié, le respect mutuel et la solidarité et se sont engagées à renforcer davantage le dialogue politique et à promouvoir une dynamique de coopération sectorielle dans différents domaines, tels que le commerce, le tourisme, la coopération maritime, les énergies renouvelables, la préservation de l'environnement et le développement des capacités.

Ainsi, et en vue de renforcer le cadre juridique des relations politiques et de coopération entre les deux pays, MM. Bourita et Locsin Jr ont procédé à la signature de l'accord de coopération relatif aux services aériens et des deux Mémorandums d'entente établissant les consultations politiques entre les deux pays ainsi qu'entre l'Académie marocaine des études diplomatiques (AMED) et le "Foreign Service Institute" des Philippines.

Un accord de coopération a été également signé entre l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et l'Agence de presse philippine (PNA). Les discussions ont également permis un échange approfondi sur les questions d'ordre régional et international d'intérêt commun, notamment la sécurité et la paix dans le monde et au Proche-Orient, les foyers de tension actuels dans différentes régions du globe, la sécurité maritime, les défis globaux en matière de lutte contre le terrorisme, le changement climatique et la lutte contre la pauvreté et la précarité, etc.

A l'issue de cette rencontre, les deux parties ont convenu de la tenue prochainement de la 1ère session de la Commission mixte de coopération économique à Manille, à une date à fixer d'un commun accord.

Les entretiens se sont déroulés dans un climat amical fructueux qui reflète l'excellence des relations bilatérales et la volonté des responsables des deux pays de les développer et de les diversifier davantage, conclut le communiqué.