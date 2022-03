Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Mgr François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu appelle la population à l'unité

L'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy a appelé toute la population du Sud-Kivu à l'unité, l'amour du prochain et la cohésion sociale pour l'intérêt de tous. Il a lancé cet appel jeudi 17 mars à l'issue de l'entretien avec le gouverneur de province, Théo Kasi Ngwabidje.

S'exprimant au perron de l'Archevêché de Bukavu, il a estimé que " c'est seulement dans la cohésion, l'unité et l'amour du prochain qu'il est possible de bâtir une nation forte, une Province où règnent la paix, la sécurité et le développement ".

" Je suis de cet avis que l'on mette tous les enfants du pays et de notre province ensemble pour que, consolidant nos forces, nous puissions regarder de l'avant. Nous sommes désolés de regarder notre province en train de reculer à cause de nos petits conflits que nous pouvons régler en famille. Nous aimerions que tous ensemble nous ayons un même regard dans la même direction pour construire le pays ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le gouverneur du Sud-Kivu, dit avoir consulté le prélat catholique qui a toujours privilégié la paix et le dialogue pour aplanir d'éventuelles divergences de vues :

" Il était pour moi de venir avoir ses conseils pour faire avancer cette province dans l'unité et la paix. Le travail de dialogue, de paix et de cohésion est un travail permanent. Ce qui est plus important aujourd'hui, est que les filles et fils du Sud-Kivu, regardions dans la même direction pour un seul combat de paix et du développement de notre province. "