Sahara Occidental: La nouvelle position de l'Espagne, un grand pas en avant ( M. Benhammou)

Rabat — La nouvelle position de l'Espagne vis-à-vis de la question du Sahara marocain est un grand pas en avant qui devrait être transformé en politique concrète, a affirmé, vendredi, le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

"La nouvelle position du gouvernement espagnol intervient à un moment où les relations entre les deux pays sont passées par une crise grave et aiguë et que les termes de ce message clair peuvent constituer une base positive et constructive à mettre en exécution avec une nouvelle feuille de route", a dit M. Benhammou en réaction au message adressé à SM le Roi Mohammed VI, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

"On est aussi dans une évolution dans la position", a-t-il soutenu, notant qu'elle est plus perceptible du moment qu'elle considère l'initiative marocaine d'autonomie comme "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend".

Selon M. Benhammou, ce message reconnaît l'importance de la question de l'intégrité territoriale pour le Maroc et salue les efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le cadre des efforts des Nations Unies pour trouver une solution acceptable par les parties à ce différend régional.

Il s'agit d'une évolution perceptible dans les termes de ce message où le chef du gouvernement espagnol fait appel à l'histoire, à la géographie et aux intérêts communs des deux peuples, a relevé le président du CMES.

"Nous sommes face à un message avec des termes forts et clairs" qui cherche à répondre aux attentes du Maroc, a estimé M. Benhammou, appelant à passer à des relations renouvelées entre les deux pays.