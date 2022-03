Algérie: Batna - 200 participants à la 1e édition du challenge grand trek des Aurès

- Le parc national de Belezma dans la wilaya de Batna a abrité vendredi la première édition du challenge grand trek des Aurès avec la participation de 200 personnes venues de plusieurs wilayas du pays.

La manifestation est organisée à l'initiative du Club des randonneurs de Batna en collaboration avec le parc national de Belezma et sous la supervision de la direction de la jeunesse et sport DJS et l'Office local des établissements de jeunes (ODEJ).

L'initiative constitue une opportunité pour les férus de la randonnée leur permettant d'exercer leur hobbies et découvrir la nature féérique du parc national Belezma, et donne également la possibilité aux participants des autres wilayas de connaitre les potentialités naturelles que recèle cette région des Aurès, réputée par le cèdre de l'Atlas, selon le président du Club Abderrahim Bekhouche.

Les participants (hommes et femmes) ont pris le départ depuis le complexe sportif de proximité de la commune Hidoussa et devront emprunter à pied une distance de 52K.

Le parcours choisi au titre de cette manifestation sportive et touristique est riche en monuments naturel depuis le vieux village de Hidoussa en passant par les hauteurs des montagnes Tichaw puis Thniat El Gantas située sur une hauteur de 1.780 mètres où les participants ont reçu des explications au sujet de la table d'orientation réalisée pour faire connaitre les montagnes entourant cette région en plus des espèces végétales et animales dont est riche cette région, a indiqué à l'APS le directeur du parc national de Belezma Mohamed Lamine Dehimi

Les visiteurs du parc national de Belezma se sont dirigés par la suite à la localité Ouled Menaâ dans la commune d'Oued El Ma , puis Hawz Belezma et les monts Tinzouagh jusqu'à la localité Kasrou, a ajouté le même responsable précisant que la randonnée a eu lieu dans les trois secteurs du parc national de Belezma à savoir Oued Chaâba, Oued El Ma et Festis.

L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour faire connaitre cette réserve nationale s'étendant sur une surface globale de 26,250 hectares et englobant 8 communes et entouré par 13 villages.

Le parc national de Belezma est situé à 7 km au nord de la ville de Batna et est réputé par le cèdre de l'Atlas et des espèces végétales et animales diverses, faisant d'elle une destination des plus privilégiées des familles et jeunes férus de la nature.