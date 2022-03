Afrique: Déclaration d'Accra - Un appel contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique

La Déclaration, adoptée à l'issue du Forum d'Accra sur les changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique, réaffirme que le phénomène doit être " banni " sur le continent. Des propositions seront soumises dans ce sens aux Chefs d'État lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine prévu à Malabo en mai prochain.

Après trois jours de réflexion sur les changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique, le Forum d'Accra a adopté une Déclaration appelant à éradiquer cette " épidémie " sur le continent. Lue, hier, lors de la cérémonie de clôture, la Déclaration réaffirme la nécessité d'appliquer pleinement les mécanismes existants, notamment la Charte africaine des droits de l'Homme et le mécanisme africain d'alerte précoce et de prévention des conflits. Il faudra aussi " traiter, de façon approfondie ", la question des tripatouillages constitutionnels dans le but de rester indéfiniment au pouvoir (coups d'État constitutionnels). Au-delà de cette réaffirmation des positions de principes, la Déclaration d'Accra appelle à s'attaquer aux problèmes de gouvernance, aux inégalités socioéconomiques, de genre ou ethniques qui font souvent le lit des coups d'État. Elle " rejette " aussi les ingérences internes et extérieures, tout en proposant un appui technique aux pays en transition. Cette déclaration sera soumise aux Chefs d'État lors du Sommet extraordinaire de l'Ua, prévu à Malabo, en mai prochain, pour adoption.

" Le message principal à retenir de ce Forum, c'est que l'Afrique doit continuer à s'exprimer d'une seule voix contre les changements anticonstitutionnels de Gouvernement sur le continent ", résume Bankole Adeoye, Commissaire de l'Ua chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité. Toutefois, les coups d'État ne devraient pas, à son avis, occulter les " bonnes nouvelles " émanant des élections, avec plusieurs pays qui organisent des scrutins libres et transparents. " C'est du 80/20 ", nuance Filippe Savadogo, président de l'association " Dialogue sans frontières " basée à Ouagadougou. Une façon pour lui de dire que les échanges ont plus porté sur les causes des coups d'État et les textes actuels qu'ils n'ont apporté de solutions innovantes pour y mettre un terme. Après avoir passé plus de 30 ans de l'autre côté (en tant que Ministre et diplomate), M. Savadogo estime que la société civile africaine a un rôle clé à jouer. Celle-ci, dit-il, a montré, ces 10 dernières années, " une réelle expertise sur ces questions parce qu'elle travaille sur le long terme ".

TRANSITION POST-COUP D'ÉTAT : Mode d'emploi

Une fois un coup d'État acté, comment réussir la transition vers un pouvoir civil ? Autrement dit, comment reconstruire la démocratie dans un État presque failli ? Invitée à partager son expérience lors du Forum d'Accra, l'ancienne Présidente centrafricaine de la transition Catherine Samba Panza a livré quelques recettes. À son avis, il est essentiel que l'autorité de transition respecte sa parole et observe la plus grande neutralité. Mme Samba Panza, première femme à diriger la Centrafrique, juge aussi fondamental de renforcer le rôle politique des femmes.

Analysant un autre exemple de transition (la Côte d'Ivoire dans les années 2000), Meledje Djedjro Francisco, Professeur à l'Université de Cocody et ancien Secrétaire général de la Cour constitutionnelle ivoirienne, souligne qu'un coup d'État est souvent une source d'amplification des contradictions internes et externes dans un pays. C'est pourquoi, dit-il, il est primordial de " recréer toute une ingénierie constitutionnelle et électorale " et de " reconstruire la citoyenneté ". Un travail qui doit être accompagnée par une " diplomatie curative et reconstructive ". Enfin, il faut, selon lui, promouvoir, de façon intelligente, le renouvellement de la classe politique à travers un dialogue intergénérationnel, en donnant plus de place aux femmes et aux jeunes, indique Catherine Samba Panza. S. KA

TROIS QUESTIONS À CHEIKH TIDIANE GADIO : " Le Président Macky Sall a un discours de fermeté sur les coups d'État "

Présent à Accra dans le cadre du Forum de la Commission de l'Union africaine, l'ancien Ministre sénégalais des Affaires étrangères nous livre, dans cet entretien, son analyse panafricaniste pour la prise en charge efficace des changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique.

Comment stopper l'épidémie des coups d'État en Afrique ?

Il est regrettable qu'on n'arrive toujours pas à faire le lien entre sécurité, stabilité, démocratie et développement ; ce qui nous a conduits à cette situation. Pourtant Cheikh Anta Diop avait averti, en 1960, que nous allions créer des États non viables, des États nains. L'Afrique était tombée dans le piège et dans le leurre des souverainetés et des indépendances en n'écoutant pas Cheikh Anta et Nkrumah. C'est maintenant que l'on se rend compte de la fragilité et de la vulnérabilité de nos États après 60 ans de construction. L'essentiel des derniers coups d'État, notamment au Mali et au Burkina Faso, sont liés à des questions de sécurité. Bref, la solution durable, c'est d'aller vers plus d'intégration africaine.

Les militaires ne sont pas le seul problème, il y a aussi les coups d'État constitutionnels. Comment prendre en charge ce problème et est-ce que les mécanismes actuels sont efficaces ?

Ces mécanismes ne peuvent pas être efficaces parce qu'encore une fois, ils sont prisonniers du piège de la souveraineté qui fait qu'on crée des chartes de bonne gouvernance et tous ces principes, mais on ne peut pas les appliquer. Ces sanctions qu'on applique aux militaires, on pourrait les appliquer aux Chefs d'État qui violent les règles et les droits humains dans leurs propres pays. Je souhaite que ce Forum contribue à briser la glace et qu'on puisse se dire certaines vérités.

Quelles initiatives pourrait prendre le Sénégal qui préside l'Union africaine, cette année, dans la prise en charge des problèmes qu'on évoque dans le cadre de ce Forum ?

Le Sénégal, comme vitrine de la démocratie, est un patrimoine commun à tous les Africains. Il faut que les Sénégalais en soient conscients. C'est pourquoi quand les Africains voient des tiraillements au Sénégal, ils sont inquiets. En tant que Président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall a mis les défis de la Covid-19 (production de vaccins, réallocation de Droits de tirage spéciaux du Fmi... ), et les défis sécuritaires, notamment au Sahel, au cœur de ses priorités. Mais, il est conscient des défis que constituent les changements anticonstitutionnels de Gouvernement. C'est pourquoi il a un discours de fermeté et de mobilisation des Africains sur ces questions. Bref, le Président Sall a un grand agenda devant lui. Espérons qu'il puisse en faire le maximum possible, pour que le Sénégal puisse apporter son expérience, son capital démocratique et de bonne gouvernance au service de l'Afrique.

Propos recueillis à Accra par S. KA