Sénégal: Lutte contre la flambée des prix des denrées - Le salut par l'agriculture

opinion

Le Conseil des Ministres du 24 février 2022 a été l'occasion pour le président de la République de réaffirmer par des actes concrets sa volonté de lutter contre l'envolée du prix des produits alimentaires de base qui frappe de plein fouet les ménages sénégalais. Dès l'entame du Conseil, le Président a donc pris des mesures fortes visant à juguler le risque inflationniste, qui pourrait durablement s'installer et faire renaître les vieux démons des émeutes de la faim de 2008.

Ces mesures anti-inflationnistes ont été complétées par un effort significatif pour assurer le maintien d'une production locale pérenne s'inscrivant dans l'objectif maintes fois exprimé par le chef de l'État de l'autosuffisance alimentaire, et plus particulièrement de la souveraineté en riz.

Pour autant, si la protection des consommateurs est nécessaire dans cet environnement inflationniste, elle ne doit en aucun cas nous faire oublier l'effort structurel à engager pour protéger la production locale des catastrophes qu'elle a subies ces dernières années. Ainsi en 2019 et 2020, la production de la vallée a été ravagée par une pression aviaire sans précédent et par la désorganisation dans la gestion du fleuve Sénégal liée aux effets du dérèglement climatique. Ceci a conduit nombre de producteurs à se détourner de ce secteur vital. Le régime de subvention mis en œuvre ne permettra pas, seul, de couvrir ce risque alors même que des solutions existent. Comme le précisait, en juillet 2021, le Directeur Général de la SAED, Aboubacry Sow , c'est une coopération étroite entre les services de l'État et le secteur privé, et en particulier les moyens de la Compagnie Agricole de Saint-Louis, qui a permis de sauver la filière en 2021.

Ce combat pour la sécurité et l'indépendance alimentaires est d'autant plus impérieux dans le contexte inflationniste actuel que la lutte aviaire et le dérèglement climatique ne sont pas les seuls risques qui menacent la production nationale : la concurrence déloyale des importations, la fuite de la production du riz paddy vers l'étranger et la difficulté à maîtriser les coûts de production constituent les autres risques majeurs affectant la filière de production locale. Le Chef de l'Etat porte une attention toute particulière à ces sujets et soutient la mise en œuvre de mesures correctives.

Le gouvernement a pris une première mesure (subvention de 32.000 FCFA pour chaque tonne de riz paddy de haute qualité, produite et livrée chez un transformateur agréé) pour ajuster le prix du paddy face à la concurrence de nos voisins qui cherchent à détourner notre production vers leur propre marché. Indirectement, elle devrait permettre à court terme aux producteurs de faire face en partie au-moins à l'augmentation de leurs coûts de production. Mais cette mesure doit aussi permettre de maîtriser le prix à la consommation face à la concurrence, particulièrement déloyale, du riz importé, lui-même considérablement subventionné par les États exportateurs.

Ce comportement prédateur des importateurs pèse lourdement sur la balance commerciale du Sénégal. Il est d'autant plus choquant puisque ceux-ci importent dans notre pays la qualité de riz la plus faible du monde. Le consommateur se voit parfois proposer le rebut des productions initialement destinées aux animaux. Seule une production locale forte et qualitative, permettra de tourner le dos à cette pratique qui menace notre santé.

C'est pour cette raison qu'une seconde mesure sera rapidement nécessaire pour permettre à la filière de production locale de se développer : l'instauration de droits de douane ciblés sur le riz parfumé de luxe. Le Sénégal est le pays le moins protégé de l'ensemble de la sous-région contre les importations. Relever les droits de douane sur le riz parfumé améliorera la rentabilité des producteurs sur leur production haut de gamme, sur laquelle ils pourront s'appuyer pour développer la production à destination des classes moyennes en brisure de qualité ou en riz long grain à des prix attrayants pour le consommateur local. Dans la vallée, la Compagnie Agricole de Saint-Louis et les producteurs sous contrat de culture qui produisent sur les périmètres qu'elle a aménagés pour les communautés rurales voisines, ont démontré qu'il était possible de se développer sur ce mode vertueux pour le plus grand bénéfice du peuple sénégalais qui ne peut que s'enorgueillir d'abriter le premier opérateur agroindustriel céréalier d'Afrique de l'Ouest.

La troisième mesure attendue consiste en la mise en place d'une réelle protection contre l'inflation massive qui frappe le prix des engrais du fait de l'explosion du prix du gaz. Le Sénégal dispose du potentiel de production gazier qui lui permettrait d'héberger sur son propre sol une unité de production d'engrais dont la fabrication est constituée à 80% de gaz, qui pourrait être extrait au Sénégal et venir servir toute la sous-région. L'Union Africaine ne pourrait que se satisfaire de voir son président en exercice garantir de façon pérenne l'approvisionnement en engrais de l'Afrique. D'autant plus que nos pays n'ont pas eu les moyens de se battre quand les flux logistiques mondiaux se sont détournés vers des marchés plus profitables dès le début de la pandémie du COVID-19.

Toutes ces mesures permettront de conforter les bailleurs internationaux dans leur volonté d'accompagner le Sénégal vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaires.

Elles doivent surtout rassurer les investisseurs privés, sénégalais ou étrangers, qui ont consenti des investissements extrêmement lourds mais sont sur le point de jeter l'éponge. Ils ont pourtant réalisé des travaux d'aménagement colossaux tant pour leurs propres exploitations que pour celles de leurs voisins sans le moindre soutien public. Sans une contribution urgente et durable de l'État, ils ne pourront pas surmonter les pertes occasionnées par l'ensemble des facteurs ayant précipité la filière dans une crise profonde ces trois dernières années. L'assèchement induit de leur trésorerie leur permettra-t-il de planter et ainsi survivre ?

Le chemin vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaires commence donc par la survie d'acteurs importants de cette filière, qui contribuent à sa structuration par l'apport technique, l'aide à la double culture ou l'offre de débouchés au riz paddy subventionné demain par l'État du Sénégal. Des structures modernes et structurées existent déjà, qui ont fait leur preuve dans un environnement normal, qui sont reproductibles et capables par leur production de qualité, leurs capacités de transformation et leur partenariat avec les producteurs de réduire l'écart entre consommation et production locales. Laisser mourir ces locomotives du riz labélisé Sénégal, c'est risquer la fuite irréversible des investisseurs dans la filière rizicole. C'est perdre de très nombreuses années dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire. C'est détruire les régions rizicoles et accentuer l'exode rural dû à des substitutions de cultures sans valeur ajoutée et ne contribuant pas à l'indépendance alimentaire. C'est gâcher une possibilité réelle d'accélérer l'essor d'une filière de plus en plus vitale pour le Sénégal en cette période troublée aux plans géopolitique, économique et climatique.