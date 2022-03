Sénégal: 16é édition du Battle national de danse hip hop - Un cadre d'expression à l'émulation artistique

Le Centre culturel régional Blaise Senghor accueille, du 24 au 25 mars, la 16ème édition du Battle nationale-Danse Hip hop. Cette manifestation s'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'industrie culturelle aide aussi à consolider les danses urbaines au niveau national.

Devenu un rendez-vous phare dans l'agenda culturel national, la 16e édition du Battle national-Danse Hip hop s'ouvrira les 24 et 25 mars prochains au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar. À l'initiative de l'Association Kaay Fecc, cet évènement œuvre pour la promotion de toutes les danses et la professionnalisation des danseurs. C'est aussi une occasion, d'après Gacirah Diagne, présidente de l'Association, d'offrir aux jeunes qui évoluent dans cet art urbain, un cadre d'expression propice à l'émulation artistique et à l'émergence d'une conscience commune, engagée dans le développement d'une industrie culturelle locale. " Des enjeux internationaux importants sont devant nous, proches et de moins en moins lointains : le Battle Of The Year (Boty), le championnat du monde, les Jeux olympiques, mais surtout ceux de la Jeunesse, que le Sénégal accueille ", a-t-elle indiqué. Selon Mme Diagne, cela constitue autant de raisons pour continuer à construire et à consolider les danses urbaines au niveau national. " Durant ces années à venir, à mi-chemin entre culture et sport, l'accent est à mettre sur la vulgarisation du genre et des styles, le renforcement de l'existant, la relève. L'un, en particulier, le Breakdance ou Breaking, entre dans une nouvelle dimension. Une nouvelle page s'ouvre malgré la controverse. En obtenant le statut de discipline olympique, le breakdance démontre, au-delà de la prouesse technique, que les valeurs que le Hip hop véhicule rejoignent l'esprit olympique ", a-t-elle ajouté.

Pour la présidente de l'Association Kaay Fecc, " cette danse longtemps marginalisée et maintenant mondialement reconnue au plan artistique, et dorénavant, au plan sportif de haut niveau, auquel les athlètes danseurs et danseuses apportent un nouveau souffle " a fait du chemin. Aujourd'hui, a-t-elle rappelé, le " défi de la formation régulière, des infrastructures, de la mobilité, demeure, mais la volonté d'aller de l'avant est sans faille ".

Au menu de la 16e édition du Battle nationale-Danse Hip hop, il est prévu une formation d'entraineur en Breaking, la finale Danse Debout et celle du Breakdance. Pour ces finales, une trentaine de bboys, originaires des régions de Dakar, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Thiès, Saint-Louis, Kolda et Ziguinchor, regroupés en solo 1/1, en crews de 2/2 debout, s'affrontent lors de ces deux soirées, qui désignent respectivement les champions du Sénégal. Ce faisant, les vainqueurs iront représenter le Sénégal au Battle Of The Year, le championnat du monde, qui se déroulera au Japon en 2022.

Cette 16e édition permet de s'inscrire dans une dynamique de développer la filière breakdance, la démocratisation de son accès et le renforcement dans le cadre des Jeux olympiques 2024 à Paris et des Jeux olympiques de la Jeunesse (Joj) en 2026 accueillis par la Ville de Dakar.