Sénégal: Andrea Semadeni, Ambassadeur de Suisse au Sénégal - " L'eau va devenir la plus importante des ressources géopolitiques "

Andrea Semadeni, l'Ambassadeur de Suisse au Sénégal, a eu la chance de vivre le 8ème Forum Mondial de l'Eau qui s'est tenu en mars 2018 à Brasilia, la capitale du Brésil. Pour le 9ème qui s'ouvre lundi à Dakar, il revient, dans cet entretien, sur les enjeux que renferme la question de l'eau ainsi que l'expérience que la Suisse peut partager avec le Sénégal et les autres pays africains.

L'hydro-diplomatie ou la diplomatie de l'eau est devenue un grand enjeu aujourd'hui avec la dimension transfrontalière et interétatique des cours d'eau. Quelle place occupe-t-elle dans les relations bilatérales entre la Suisse et le Sénégal ?

L'eau est un des grands défis du XXIe siècle : les besoins augmentent, mais les volumes d'eau disponibles ne changent pas ou diminuent à cause du changement climatique. L'eau va devenir la plus importante des ressources géopolitiques. Il s'agit alors de la préserver et de veiller à sa répartition équitable et favorable au développement afin de prévenir des conflits entre consommateurs mais aussi entre États. Les pays qui gèrent de concert les ressources en eau transfrontalières forment ainsi un maillon essentiel de stabilité nationale et internationale.

En tant que " château d'eau de l'Europe ", la Suisse dispose de compétences reconnues en matière de gestion respectueuse de l'eau et a une riche expérience au niveau du partage des bassins des fleuves originaires de Suisse et qui partent en Allemagne, en France, en Italie, ou encore en Autriche. Nous menons des échanges avec nos voisins sur le partage des ressources en eau. Sur cette base, nous nous engageons aussi internationalement pour une utilisation pacifique des eaux transfrontalières. Dans cet esprit, la Suisse a toujours eu une approche particulière sur l'eau, en estimant qu'elle pouvait être considérée non pas comme un facteur de division, mais au contraire, comme un facteur de dialogue et de coopération. Mon pays peut ici apporter une aide concrète à la recherche de solutions viables et nous-mêmes nous apprenons des expériences des autres. Je suis heureux de constater que particulièrement dans ce domaine, nous avons un partenariat très fort avec le Sénégal, qui, lui-même, a cette même expérience avec ses voisins avec les fleuves Sénégal et Gambie. Le Sénégal est une référence dans la " diplomatie de l'eau ".

Nous avançons ensemble au niveau multilatéral pour porter ce message commun sur " Eau, Paix et Sécurité ". Et aujourd'hui, nos deux pays collaborent à la réussite du 9ème Forum mondial de l'eau (Fme) prévu à Dakar.

En vue de cette importante conférence, nos deux pays avaient déjà signé, en 2018, un Mémorandum d'entente structurant la coopération pour la préparation du forum.

Comment va se faire la participation de la Suisse pour ce grand évènement ?

La participation de la Suisse est multiforme. Notre pays a déjà signé en 2018 un mémorandum d'accord avec le gouvernement du Sénégal en vue de cet évènement. En poste au Brésil avant d'être affecté au Sénégal, j'avais accompagné le dernier Forum au Brésil. Maintenant, je me réjouis de la venue d'une importante délégation officielle de Berne, présidée par le Secrétaire d'État Christian Frutiger et Vice-directeur de la Direction suisse du développement et de la coopération (Ddc). Le président de la Confédération suisse Ignazio Cassis est malheureusement retenu en vue de la situation actuelle en Ukraine et ses conséquences. La Suisse aura un pavillon où des dizaines de petites et moyennes entreprises suisses ainsi que des organisations de la société civile et des entités publiques, la ville de Lausanne et le canton de Genève, exposeront des produits et partageront leurs connaissances et leurs solutions via la plateforme " Swiss water partnership ".

Le Secrétaire d'État et des experts suisses participeront comme panélistes tout au long de la semaine du forum et porteront les messages pour une " diplomatie bleue " s'orientant sur les axes " Innovation et technologie ", " paix et coopération " et " jeunesse et inclusion ". À titre d'exemple, la protection des infrastructures liées à l'eau avant, pendant et après les conflits armés est à mentionner.

La Suisse mène une initiative qui s'appelle " Blue Peace " depuis plusieurs années et dans plusieurs contextes géographiques. L'idée est aussi de réfléchir au potentiel de dialogue que l'eau peut proposer dans un contexte de changement climatique, d'augmentation de la démographie, du besoin de mieux partager et d'utiliser les ressources en eau.

Vous étiez au Brésil lors du dernier Forum mondial de l'eau. Comment s'était déroulé cet évènement ?

C'était un très grand évènement avec des milliers de personnes, pas seulement des gouvernements, mais aussi avec une grande implication de la société civile, des jeunes, des associations, entre autres. Je me réjouis donc de devoir assister à cette édition qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne.

Le Sénégal est membre de plusieurs organisations de mise en valeur de cours d'eau comme l'Omvs ou l'Omvg. La Suisse a-t-elle des projets de coopération avec le Sénégal dans ce cadre ?

La collaboration est riche et variée en effet ! À titre d'exemple, en 2018 déjà, l'Omvs et la Suisse se sont engagés avec des pays d'Asie centrale pour une " diplomatie bleue " par l'échange d'expériences dans la gestion des ressources en eau. Le travail de l'Omvs et de l'Omvg est remarquable et offre un exemple de coopération réussie autour d'un bassin transfrontalier pour d'autres régions du monde. En effet, un certain nombre d'approches et de mécanismes sont à partager : les cofinancements dans les infrastructures, les sociétés de gestion commune pour des ouvrages dans le bassin et le mécanisme de partage des coûts et bénéfices entre pays riverains par rapport aux infrastructures - pour nommer quelques-uns.

La Suisse, par son " Geneva Water Hub ", soutient et collabore aussi fortement le " Pôle eau de Dakar ", qui se veut un cadre de référence en Afrique sur les questions de l'eau. Je peux dire que nous travaillons de manière concertée et en force !

Quelles expériences la Suisse peut partager avec les pays africains, particulièrement le Sénégal, dans la gestion des cours d'eaux et même sur les politiques hydrauliques ?

La Suisse a le privilège de disposer d'abondantes ressources en eau : environ 4% de la surface du pays est recouvert de lacs ou de rivières, et elle possède 6% des réserves européennes d'eau douce. Et le pays génère à peu près 60 % de son énergie par de l'énergie hydraulique. Ce gigantesque réservoir d'eau au cœur du continent est aussi à une grande responsabilité dans la coopération transfrontalière et le partage.

Ce que nous pouvons faire, c'est parler de notre expérience, trouver des solutions ensemble même au niveau technologique. La Suisse est le pays le plus innovateur du monde. Nous travaillons très bien avec les universités, avec les chercheurs et nous pouvons trouver des solutions qui peuvent être utiles aux pays africains. Ce sera du " win-win ".

Ainsi, la promotion du dialogue, la recherche de compromis mais aussi les compétences avérées dans le domaine de l'exploitation de l'eau, tant sur le plan politique et académique qu'au sein du secteur privé et de la société civile, sont des éléments que la Suisse peut amener dans les discussions avec ses partenaires africains et internationaux. Ensemble, nous voulons que l'eau soit un instrument de paix.

Sur le plan global, comment se passe la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Suisse ?

Les relations bilatérales entre la Suisse et le Sénégal sont excellentes et diverses. Elles couvrent les relations diplomatiques, commerciales et culturelles, entre autres. Concernant les thématiques de coopération plus spécifiques, permettez-moi de souligner un projet phare. Il s'agit de la formation professionnelle duale. C'est une formation technique centrée sur les besoins de l'économie. En Suisse, plus de 60% des jeunes qui sortent du cycle scolaire obligatoire choisissent la voie de la formation professionnelle duale et non celle du baccalauréat et des universités. Depuis 2015, la Suisse accompagne le Sénégal dans son appropriation de ce modèle, au soutien du développement du capital humain.

Est-ce qu'il y a des projets entre les deux pays dans l'avenir ?

La Suisse a signé avec le Sénégal un accord pour la mise en œuvre de projets pour atténuer le changement climatique en vertu de l'art.6 Accord de Paris. À titre d'exemple, je peux citer un premier projet en préparation qui se consacre, sur la base d'un programme existant depuis une dizaine d'années, au déploiement de bio-digesteurs qui ont pour objectif d'apporter de l'énergie de cuisson propre aux communautés rurales. Ceci est un projet prometteur parmi d'autres projets bilatéraux.