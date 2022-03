Cote d'Ivoire: Rgph 2021/Après les résultats préliminaires - Nialé Kaba lance l'enquête post-censitaire

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba ,a procédé le vendredi 18 mars 2022, à Abidjan au lancement de l'enquête post-censitaire du cinquième Recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire (Rgph).

L'enquête post-censitaire est une autre étape qui fait partie intégrante du processus de Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph). Il permet de mesurer la couverture du dénombrement et donne une idée sur la qualité des données collectées comme recommandé par les Nations unies. Cet important processus va démarrer le lundi 21 mars et s'achever le 15 avril 2022.

Il permettra en outre de déterminer un taux d'omission afin de corriger et d'ajuster éventuellement les données recueillies lors du dénombrement. Sa mise en œuvre sera faite par une équipe indépendante composée d'experts nationaux et internationaux qui s'appuieront sur les meilleurs agents de terrain (superviseurs, chefs d'équipe, agents enquêteurs).

Cette opération concerne l'ensemble du territoire national. Elle va porter sur un échantillon de 323 zones de dénombrement représentant environ 67 000 ménages. Pour le cas spécifique du District d'Abidjan, 98 zones de dénombrement réparties dans 71 quartiers des 13 communes sont concernées par cette opération. La liste de ces quartiers sera communiquée.

En outre, elle permettra aux experts de faire un pas en avant vers la proclamation de résultats globaux et surtout l'analyse des données issues du recensement pour en faire des outils d'aide à la décision pour les décideurs politiques, économiques et sociaux.

" Vous l'aurez compris, il s'agit d'une véritable enquête de contrôle qualité des informations issues du dénombrement, qui s'effectue sur un échantillon représentatif. Sa réussite nécessite que nous puissions effectivement accéder aux ménages des zones sélectionnées ", a déclaré la ministre Nialé Kaba.

Pour rappel, les résultats préliminaires issus de l'exploitation brute des données du dénombrement estiment à 28 096 651 l'effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien.

En effet, les résultats de l'enquête post-censitaire permettront également de cerner les conditions de vie et les besoins des populations de chaque campement, hameau, village et ville afin de mieux orienter l'action gouvernementale sous la haute autorité du Président de la République.

Le Représentant résident par intérim du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) pour la Côte d'Ivoire, Alain Akpadji, a réaffirmé que jusqu'à présent le recensement de la population 2021 de la Côte d'Ivoire s'est déroulé dans de très bonnes conditions et peut être cité comme un exemple à suivre pour les pays de la région à plusieurs égards.

Les maires sollicités

Pour une réussite de cette enquête, la ministre Nialé Kaba a sollicité donc la collaboration de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) pour amener les populations à adhérer totalement et sans réserve, ainsi que l'implication de la population pour créer les conditions du succès de l'opération dans les communes et localités respectives.

Le président de l'Uvicoci, par ailleurs, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie sportive, Paulin Danho, s'est engagé à sensibiliser la population pour une forte adhésion.

Aussi, à faciliter l'accès des équipes de terrain aux ménages et la sécurité des agents de terrain. Il a indiqué que sa faitière prendra toutes les dispositions pour la réussite de cette opération.