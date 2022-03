Cote d'Ivoire: Cherté de la vie/Application des prix plafonnés - Début de la phase répressive, ce lundi. Un N° vert mis à la disposition des populations

Après la phase de sensibilisation et d'information des acteurs du commerce sur les mesures de prix plafonnés dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, place donc à la phase répressive. C'est ce qui ressort de la rencontre organisée, le 17 mars 2022 au ministère du Commerce et de l'Industrie, à Abidjan-Plateau. " Dès lundi, la phase répressive rentrera immédiatement en vigueur. Pour l'heure nous rencontrons les acteurs...", a déclaré Dr Bah-Koné, Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc). Pour ce faire, le ministère du Commerce et de l'Industrie a mis à la disposition des populations un numéro vert, le 1340.

Cette rencontre a réuni les Présidents des Fédérations des associations de consommateurs, les industriels et importateurs des produits, les Organisations professionnelles des commerçants et les principaux grossistes. L'objectif principal de cette rencontre était d'informer ces derniers sur les prix plafonnés, les sensibiliser au respect des prix et surtout mettre à leur disposition des grilles tarifaires. " La réunion avait pour but, non seulement de leur porter l'information des nouveaux prix qu'ils ont l'obligation d'appliquer, mais également de leur rappeler les risques qu'ils encourent en cas de non-respect de ces prix ", a mentionné Dr Bah-Koné, Secrétaire exécutive du Cnlvc.

" Les récalcitrants encourent des sanctions qui sont conformes à notre réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance sur la concurrence en son article 3 qui fixe les niveaux des amendes qui sont dues à ces types d'infractions qui sont qualifiées de pratiques du prix illicites. Ces amendes vont de 100000 FCFA à 50 millions FCFA. Les cas de récidive seront sanctionnés par des fermetures de magasins ", a prévenu le Directeur général Commerce intérieur, Aimé Koizan Kablan.

Il faut noter qu'en cas de récidive de pratique de prix illicites, les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture du commerce concerné.

Selon le Dg du commerce intérieur, la campagne lancée à l'endroit des acteurs du commerce vise à assurer que sur " l'ensemble du territoire national, les instruments de mesures en circulation débitent correctement et garantissent la loyauté et la transparence dans les transactions commerciales ". Et de préciser qu'à partir du 5 avril 2022, " il sera procédé au contrôle et à la vérification périodique des instruments de mesures". Selon M. Koizan cette campagne de vérification va durer trois mois, d'avril à juin 2022.

Les produits dont les prix sont plafonnés sont l'huile de table, le riz, la viande de bœuf, la tomate concentrée, le sucre, les pâtes alimentaires. A propos des produits concernés, le ministère du Commerce et de l'Industrie a remis aux acteurs du commerce un document de 32 pages qui reprend l'ensemble des prix plafonnés. Toute chose qui fera dire à Dr Bah-Koné que désormais, " ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ces prix sont rentrés en application et nous invitons les populations à dénoncer et à informer, toutes les fois qu'ils seront face à des commerçants qui ne respectent pas ces prix ".