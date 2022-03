Togo: AS Togo-Port-Gomido, ASKO-Foadan ... que d'intéressantes affiches au programme

On connait le calendrier des matches des quarts de finale de la Coupe du Togo mais également les croisements qu'il pourrait y avoir à l'étape des demi-finales et de la finale...

Le tirage au sort de la compétition, effectué ce Vendredi au siège de la FTF à Lomé a livré son verdict.

Ainsi, on aura comme affiches, des retrouvailles entre l'AS Togo Port et Gomido, tous deux pensionnaires de la Zone Sud lors de la première phase du championnat national de D1 cette saison, mais aussi, ce retrouvaille des années plus tôt entre Dyto et l'Etoile Filante de Lomé, le premier pensionnaire de la D1 et disputant les Play-offs, alors que le second émarge depuis quelques années en D2 et est bien côté, puisque premier de la zone Sud. On attendra de voir si ces clubs combleront dans la prestation, les attentes du public.

Et que dire de l'ASCK et de l'AS Binah qui se retrouveront donc pour leur 3ème confrontation de la saison, après les deux de la première partie de la D1 cette saison ? Si l'AS Binah peut se targuer d'être sur une bonne lancée après sa dernière victoire, en première journée des Play-offs de la D1, il ne faudra pas enterrer de sitôt l'ASCK, même si elle est sur une défaite en play-offs. Ceci, surtout que nous sommes en coupe cette fois-ci.

Dernière confrontation de ces quarts de finale, c'est celle entre ASKO et Foadan de Dapaong. Le club de l'extrême Nord du Togo sérieux client pour la remontée en D1 n'a rien à perdre à aller au charbon dans cette rencontre de coupe de l'indépendance. Et ASKO de Kara est averti. Même si le match se joue devant son public à Kara, il va devoir faire bien attention, pour ne pas se faire prendre au piège d'un complexe de supériorité.

Pour rappel, les 1/4 de finale de la Coupe de l'Indépendance démarrent le mercredi 23 mars prochain. Quant aux 1/2 finale, elles auront lieu le mercredi 30 mars.

Combinaisons des quarts de finale (23 mars 2022)

M1 : ASCK VS AS BINAH (Stade Municipal de Kara)

M2 : ASKO VS FOADAN (Stade Municipal de Sokodé)

M3 : AS TOGO PORT VS GOMIDO (Stade de Kégué)

M4 : DYTO VS ETOILE FILANTE (Stade Municipal de Lomé)

Programme des 1/2 finale (30 mars 2022)

M5 : Vainqueur du match 3 vs Vainqueur Match 1 (Stade Municipal de Kara)

M6 : Vainqueur Match 2 vs Vainqueur Match 4 (Stade de Kégué)

Finale M7 : Vainqueur M5 vs Vainqueur M6 (Stade de Kégué)