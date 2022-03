Gabon: Qui finira meilleur buteur de la saison 2021-2022 en Ligue 1 ?

Jonathan David, Wissam Ben Yedder, Kylian Mbappé, Ludovic Ajorque, Martin Terrier... La Ligue 1 profite des prestations de ces nombreux buteurs semaine après semaine. En effet, les filets tremblent devant leurs nombreuses qualités et tous se battent pour le trophée de meilleur buteur de la saison. Qui succèdera à Kylian Mbappé, qui a fini à la première place l'an passé ?

Alors que le titre de champion de France est déjà promis au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a un autre objectif en tête d'ici la fin de la saison : remporter le titre de meilleur buteur du championnat. Déjà sacré meilleur buteur l'an passé avec 27 réalisations, l'attaquant parisien ne compte pas laisser passer ce trophée et enchaine les buts comme les perles. En effet, depuis le début de la saison, il est clairement la principale menace offensive du Paris Saint-Germain, même si l'équipe ne tourne pas à la perfection depuis le début de la saison. À noter que depuis six saisons, le meilleur buteur de Ligue 1 est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Mbappé compte déjà 12 buts en 23 matchs de L1 et il est, pour le moment, le 2ème meilleur buteur du championnat à égalité avec Martin Terrier, Gaëtan Laborde ou encore Jonathan David. D'après les paris plus intéressants sur Ligue 1, Mbappé reste le favori des bookmakers pour terminer en tête du classement à la fin de la saison.

Pour le moment, les deux derniers connaissent une petite période de creux dans leurs prestations avec leur club respectif : le Stade Rennais et le LOSC. Les deux buteurs ont, un temps, occupé la première place de ce classement des buteurs mais peinent à retrouver leurs sensations devant les cages. Toutefois, en tant que bons compétiteurs, il y a de grande chance que les deux retrouvent rapidement la confiance devant les cages pour faire trembler les filets à nouveau.

Le leader du classement est, pour le moment, Wissam Ben Yedder. Alors qu'il a eu un passage sur le banc des remplaçants à l'AS Monaco, le capitaine asémiste est dans une très bonne période ces dernières semaines. Entre mi-décembre et février, il a marqué à chacune de ses apparitions, sur 7 matchs consécutifs. Second meilleur buteur la saison passée avec 20 pions, WBY en est déjà à 14 après 25 matchs de championnat. L'année précédente, il avait aussi marqué 18 buts en Ligue 1 et avait terminé co-meilleur buteur avec Mbappé. Véritable goleador, le Monégasque est une vraie menace dans la surface et connait également une belle réussite sur pénalty. Depuis le début de l'exercice, il réussit surtout à domicile, au Stade Louis II, avec 11 de ses 14 buts marqués chez lui.

Parmi les autres prétendants au titre, on retrouve aussi Martin Terrier (Rennes 12 buts) et Ludovic Ajorque, auteur de 10 buts avec Strasbourg. Hwan Ui Jo et Mohamed Bayo, qui ont aussi marqué 10 buts avec Bordeaux et Clermont, pourraient également faire une brillante remontée au classement si leur équipe enchaine les bons résultats. Mais pour une fois, le trophée de meilleur buteur devrait se jouer jusqu'à la 38ème journée !