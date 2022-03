Seychelles: L'île de la Digue aux Seychelles, réduit les transports au profit du vélo

Des modifications ont été apportées à la réglementation des transports pour l'île de La Digue aux Seychelles afin de rendre l'endroit plus respectueux de l'environnement, a déclaré jeudi un haut responsable.

Contrairement à Mahé et Praslin, les deux îles les plus peuplées des Seychelles, les principaux modes de transport sur l'île de La Digue sont principalement les vélos, les voitures et les voiturettes de golf.

La Digue est une attraction touristique populaire car elle offre un air plus pur et un rythme de vie plus lent et pour protéger cet aspect unique de l'île, une révision de sa politique des transports a été élaborée. Plusieurs changements ont été apportés pour mieux encadrer l'usage des véhicules.

L'île compte plus de 100 voitures et un mode de transport devenu populaire ces dernières années est la voiture club. Les voitures club sont utilisées comme taxis bien que ce ne soit pas dans le cadre légal. Il y a actuellement 46 voitures club sur La Digue.

"Nous avons remarqué qu'il y a un grand nombre de touristes sur l'île et les 8 opérateurs de taxis actuellement agréés ne pourront pas tous les accueillir, nous allons donc permettre à 12 voitures club d'assurer également le service à leurs côtés", a déclaré Patrick André, secrétaire principal du service des transports.

En vertu de la nouvelle politique, jusqu'à 12 voitures club seront autorisés à fonctionner comme taxis, le reste étant utilisé à d'autres fins par leurs établissements respectifs et il y a un moratoire sur de nouvel achats.

Bien que certains services continueront d'utiliser des voitures à essence, tels que les services d'urgence, les camions d'égouts et d'autres services commerciaux, le département a déclaré que les chauffeurs de taxi actuels sur l'île ne pourront conduire aucun véhicule de plus de sept ans.

"Lorsque le véhicule actuel des chauffeurs de taxi aura plus de deux ans, ils devront acheter une nouvelle voiture et cette nouvelle voiture, conformément à la nouvelle politique, devra être soit hybride, soit entièrement électrique", a déclaré M. André.

Pendant ce temps, le principal mode de transport à La Digue reste les vélos et ils devront être correctement immatriculés et assurés pour pouvoir être utilisés, tandis que seuls les vélos électriques jusqu'à 300 watts seront autorisés sur l'île.

En vertu de la nouvelle politique, seules les personnes de 16 ans et plus seront autorisées à utiliser des vélos électriques et les casques devront être portés en tout temps.

"Alors que les vélos électriques seront autorisés, les motos et scooters à essence ne sont toujours pas autorisés sur l'île", a déclaré M. Andé.

La nouvelle politique, qui intègre les infrastructures routières et les services de transport, a été approuvée par le conseil des ministres au mois de février.

D'autres discussions auront lieu prochainement avec les résidents de La Digue, où ils seront informés des révisions avant l'entrée en vigueur de la politique.

Un projet visant à faire de La Digue, l'éco-capitale des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, a été élaboré en 2015 avec l'expertise de la Commission des îles de l'océan Indien. Depuis lors, diverses initiatives ont été entreprises pour transformer l'île, qui compte environ 3 000 habitants, en éco-capitale du pays, notamment l'introduction de véhicules à énergie propre.