Sahara Occidental: La position de l'Espagne sur le Sahara contribuera à la stabilité et à la prospérité de la région (Observatoire)

Madrid — La position du gouvernement espagnol assurant que le plan marocain d'autonomie demeure "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara Marocain, contribuera au renforcement de la stabilité et de la prospérité de l'ensemble de la région, a affirmé, vendredi, Jose Garcia Infante, président de l'Observatoire hispano-marocain de sécurité et des droits de l'Homme.

Madrid, 18/03/2022 (MAP) - La position du gouvernement espagnol assurant que le plan marocain d'autonomie demeure "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara Marocain, contribuera au renforcement de la stabilité et de la prospérité de l'ensemble de la région, a affirmé, vendredi, Jose Garcia Infante, président de l'Observatoire hispano-marocain de sécurité et des droits de l'Homme.

" Il s'agit d'un pas en avant important et déterminant pour résoudre ce conflit et renforcer l'entente et la compréhension entre les deux pays ", a souligné Garcia Infante dans une déclaration à la MAP.

" Cette décision va jeter les bases d'un partenariat solide et bénéfique pour les deux pays sur la base de la confiance et la transparence ", a ajouté le président de l'Observatoire hispano-marocain.

Le soutien de l'Espagne à la position du Maroc sur le différend autour du Sahara s'ajoute aux déclarations exprimées par plusieurs puissances mondiales ayant apporté leur soutien au Royaume, a fait savoir M. Garcia Infante.

"L'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara Marocain.

Dans un Message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné qu'il "reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc".

A ce titre, "l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend".

Il a, également, souligné "les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable".