Madagascar: Inclusion financière - Madagascar enregistre des progrès

La part de la population ayant accès aux services financiers est en constante augmentation dans le pays surtout depuis le lancement du Projet pour l'inclusion financière à Madagascar (PIFM).

Le Projet pour l'inclusion financière à Madagascar a pour objectif d'augmenter significativement le nombre de personnes ayant accès aux services financiers. Selon les explications fournies, le nombre de bénéficiaires directs de ce projet ne cesse de croitre. Ainsi, les comptes bancaires dématérialisés, ainsi que la possibilité de recevoir des versements de l'État et d'effectuer des paiements entrent progressivement dans les habitudes. Les clients des institutions de microfinance, notamment dans les zones rurales, augmentent également. Quant aux fournisseurs d'argent mobile, ils continuent leurs services et leurs réseaux se développent.

L'année dernière, des appels à manifestation d'intérêts concernant le PIFM ont été lancés en vue de l'élaboration du manuel d'opérations, de l'engagement d'une structure en charge des campagnes de sensibilisation et éducation financière pour les bénéficiaires de la digitalisation de paiement des salaires e t des bourses et d'un cabinet en charge de l'analyse des flux de paiements des administrations publiques et des employeurs.

Selon une étude réalisée en 2016, près de 40 % des adultes malgaches étaient exclus des services financiers, qu'il s'agisse de services formels ou informels. On sait en outre que l'accès aux financements figure en deuxième position parmi les facteurs contrariant la pratique des affaires sur la Grande Île, après l'instabilité politique. Mais les prévisionnistes estiment que d'ici à 2025, ce pourcentage devrait être divisé par deux. Selon les dernières estimations, plus de 80% des 46% de malgaches qui utilisent un téléphone portable ont recours aux services financiers mobiles.

Services financiers numériques

Les responsables du PIFM tablent surtout sur une intense campagne de sensibilisation pour l'éducation financière, dont un accent particulier sur la finance digitale, pour une couverture nationale. L'objectif est de concentrer les efforts sur la mise en place des politiques visant essentiellement à stimuler la participation de chaque citoyen à la croissance économique pour atteindre l'objectif national de développement à travers une croissance inclusive et durable.

Les progrès enregistrés ces dernières années sont imputables en bonne partie aux soutiens des partenaires techni-- ques et financiers dont la Banque mondiale qui a approuvé un crédit de l'Asso-ciation internationale de développement (IDA), d'un montant de 45 millions USD, pour promouvoir surtout l'inclusion financière des particuliers. Le pays dispose de moyens supplémentaires pour favoriser l'accès au crédit des micros, petites et moyennes entreprises grâce à un dispositif de garantie pour les banques et les institutions de microfinance et au déploiement d'innovations technologiques dans le domaine de la finance (Fintech). Il s'agit également de pousser les entreprises productives à solliciter des prêts par le biais de services d'aide aux entrepreneurs et le développement de succursales.

Notons également l'implication des Nations unies dans le programme de promotion de l'inclusion financière à Madagascar, notamment à travers le Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF). Ce dernier qui a d'abord facilité les activités d'éducation financière et numérique en 2019 avec l'appui de l'APIMF, puis acté le recyclage de ces formations. À ce jour, plus de 10 000 personnes en ont bénéficié des formations en éducation financière, dont 52% de femmes et 59% de jeunes de moins de 35 ans.

Le programme a aussi doté d'un téléphone mobile et d'une carte SIM chaque groupe d'épargne concerné lors de la deuxième phase de mise en place des groupes d'épargne mobile. Les analyses de l'UNCDF ont démontré que l'acquisition de téléphones portables pouvait représenter un réel frein à l'adoption des services financiers numériques (SFN). Des groupes de discussion et des entretiens approfondis avec les " paysans-leader " (chefs de groupe) et les agents de mobile money ont été réalisés au préalable pour cerner les difficultés récurrentes dans les localités cibles.

Mais l'enjeu réside aussi dans l'amélioration de la qualité des services financiers. Dernièrement, le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), lors d'une rencontre sur le thème " Les enjeux des droits des consommateurs face à la transition numérique ", a déclaré qu'il suit de près ce dossier. D'autant plus que du fait de l'augmentation régulière des nouveaux services offerts, les règles qui régissent le secteur deviennent plus complexes. Ainsi une meilleure collaboration entre le MICC et les autorités comme l'Artec (Autorité de Régulation des Technologies de la Communi-- cation) et la Commission de surveillance Bancaire e t Financière (CSBF) va être actée incessamment.