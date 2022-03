Afrique: Djibouti - Madagascar interpelle les Parlements de l'Afrique francophone

La treizième Conférence des Présidents d'Assemblée et de Section de la Région Afrique de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) s'est tenue à Djibouti, les 16 et 17 mars derniers. Madagascar y a participé par le biais du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa qui a représenté le Parlement malgache.

Divers sujets y ont été évoqués et sur lesquels les différentes délégations ont fait part de leurs visions respectives. Mais après les échanges, les uns et les autres se sont entendus sur le fait que les parlements francophones d'Afrique devraient parler d'une même voix en ce qui concerne surtout les grandes questions internationales telles que la paix, la stabilité et la justice sanitaire, la zone de libre échange de l'Afrique, la place des femmes dans le développement politique, économique et social à l'épreuve de la pandémie de Covid-19, et les défis posés à l'Afrique francophone par les problèmes de l'environnement et le changement climatique.

Durant son intervention, Herimanana Razafimahefa a attiré l'attention de l'Afrique francophone sur les problèmes graves causés par le changement climatique à Madagascar qui a été sévèrement touché récemment par 4 cyclones tropicaux intenses en peu de temps. Sur un autre plan, Il a mis un accent particulier sur l'importance de l'implication effective des parlementaires africains francophones dans les grandes réunions internationales, et aussi la nécessité urgente de plaidoyer auprès des instances internationales pour que tous les documents officiels soient également disponibles en français, tels que les documents relatifs aux financements internationaux comme les financements climatiques.