Madagascar: Pêche-Swiofish 2 - La Banque mondiale félicite Paubert Mahatante

Une vitrine pour les autres pays. C'est le constat annoncé par Marie Chantal Uwanyiligira, Country manager de la Banque mondiale, concernant la gestion du secteur Pêche à Madagascar, à l'issue d'une visite de courtoisie qu'elle a effectuée hier auprès du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), Paubert Mahatante, à son bureau d'Ampandrianomby.

En fait, cette rencontre a surtout été une occasion pour les deux parties d'échanger autour du Projet Swiofish2, un projet financé par la Banque mondiale, axé sur l'appui au secteur de la pêche et dont Madagascar est l'un des bénéficiaires.

Ainsi, Paubert Mahatante a expliqué les priorités de son département dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue, dont l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des pêcheries ainsi que l'appui aux acteurs notamment les communautés vulnérables victimes des cyclones successifs ayant frappé le pays.

Accompagnée de ses collègues, premiers responsables du projet Swiofish2, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de deux semaines que M. Julien Million conduit à Madagascar afin d'accompagner Madagascar dans la réalisation de ses priorités en matière de gestion du secteur pêche et d'aider le pays à mettre sa vision dans ce domaine et à utiliser les ressources disponibles auprès du Projet Swiofish2.

Soixante millions de dollars

Au sujet justement de ces ressources, il a été relevé que le Programme Swiofish2 dispose encore d'un budget d'environ 60 millions de dollars disponibles mais encore à décaisser que la Grande île peut affecter à l'amélioration de l'aménagement des pêcheries prioritaires et à l'accès aux activités alternatives pour les pêcheurs cibles. La mission vise à chercher, à travers des séances de travail avec différents responsables ministériels et des acteurs du secteur, pour trouver ensemble les voies et les moyens d'accélérer le décaissement de cette ressource financière par des activités inscrits dans le plan de travail annuel et qui touchent directement les pêcheurs.

En attendant, Marie Chantal Uwanyiligira a noté avec satisfaction les efforts déployés parle MPEB depuis ces six derniers mois pour imprimer la transparence dans la gestion du secteur Pêche à Madagascar, ainsi que dans la protection des côtes et des ressources halieutiques nationales. Dans ce domaine, a-t-elle affirmé, Madagascar montre un bon exemple à suivre pour les autres pays ayant bénéficié du même programme. Au cours des échanges, il a été souligné que Madagascar pourrait servir de vitrine pour les autres pays et pourquoi pas, devenir le leader dans sa politique de mise en place d'une gestion durable et inclusive des pêcheries.

Au terme de sa visite, la délégation de la Banque mondiale n'a pas manqué de féliciter son hôte pour sa reconduction à son poste de ministre de la Pêche de te l'Economie bleue. Cette reconduction, a-t-elle affirmé, témoigne de la performance du ministre dans la gestion de ce secteur de première importance pour l'économie de la Grande île qu'est la pêche maritime.