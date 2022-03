Madagascar: Gouvernance locale - Un guide d'autoévaluation développé avec le PRODECID

L'Indice de Gouvernance Locale (IGL) est lancé pour améliorer la performance et corriger les imperfections dans les activités de gouvernance locale.

Il s'agit d'un outil d'autoévaluation initié par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, et développé en partenariat avec le PRODECID (Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation), dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative Emergence Madagascar (IEM). Selon ses promoteurs, l'objectif est de favoriser l'Autonomie et la Responsabilisation des Collectivités Territoriales Décentralisation. " L'autoévaluation IGL est un volet important dans la réforme afin d'atteindre cette responsabilisation des communes.

Ce guide est maintenant prêt à être distribué et utilisé par les communes pour l'amélioration de leur gouvernance. Une fois à leur disposition, cet outil va permettre à toutes les communes de Madagascar de s'autoévaluer d'une manière continue pour améliorer la qualité de leur service, d'apprécier elles-mêmes les principales évolutions dans leur mode de gestion et de travailler de manière participative et transparente ", ont affirmé les responsables auprès du PRODECID. Hier, 2.000 exemplaires du guide ont été remis à l'Observatoire de la Décentralisation et de Développement Local (ODDL) pour être mis à disposition des acteurs locaux qui représentent les premiers bénéficiaires.